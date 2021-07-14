Лик Богородицы в золоченой раме нашли при реставрации Смольного монастыря в Петербурге

Лик Богородицы на золотом фоне нашли при реставрации в башне Смольного монастыря / Фото: КГИОП

В Смольном монастыре Санкт-Петербурга сделали прекрасную находку. В Северо-восточной церкви Великомученицы Екатерины реставраторы обнаружили изображение Богородицы. Лик святой, а также лепнина 18-го века почти сто лет скрывались за металлическими стеллажами, благодаря чему отлично сохранились. Об этом в среду, 14 июля 2021 года, рассказали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Великолепный интерьер скрывали металлические стеллажи почти 100 лет / Фото: КГИОП

- Это уникальный объект, к которому мы долго собирались подойти: то не решались, то денег не было. Здесь потрясающая степень подлинности и сохранности барочных интерьеров, созданных по проекту Франческо Бартоломео Растрелли, - рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Изображение Богородицы было спрятано за лифтовой шахтой / Фото: КГИОП

С 1930-х годов в помещении церкви находился архив Ленинградского обкома КПСС. Стены были закрыты металлическими многоэтажными стеллажами. При этом конструкция установлена бережно, так что живопись на стенах и лепной декор не были уничтожены. Также в церкви была установлена лифтовая шахта для подъема на ярусы стеллажей архивных документов. Именно за ней и был обнаружен лик Богородицы в круглой лепной золоченой раме. А одна из деревянных перегородок скрывала живописную композицию "Ночной Иерусалим".

Ночной Иерусалим / Фото: КГИОП

- Здесь масса находок и очень интересное наслоение этапов бытования этого объекта. Мы хотим сохранить все, что дошло до нашего времени. Когда леса и стеллажи будут разобраны и откроется объем церкви, мы ахнем, увидев эту красоту. Когда это случится, сейчас предсказать сложно, это тонкие реставрационные работы, требующие значительного финансирования, - добавил Макаров.

Под барабаном купола скрываются росписи с изображением святых мучениц, работы середины 18-века мастеров Ивана Бельского и Мина Колокольникова. Также весь интерьер церкви украшен лепниной и изображением путти - маленьких мальчиков с крыльями. Уникальность ее в том, что ни один элемент не повторяется, каждый бутон цветка, голова или фигурка выполнены индивидуально.

Каждый элемент лепнины уникален / Фото: КГИОП

Также реставраторы будут восстанавливать дубовый паркет в "косую шашку" по историческим фотографиям. Финансирование работ в интерьере церкви святой Великомученицы Екатерины в 2021 году, включая разработку проекта в 2019 году, составило 46,8 млн. рублей.

Реставраторы планируют максимально сохранить все находки / Фото: КГИОП

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