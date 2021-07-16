Песчаную бурю сняли на видео в парке 300-летия Петербурга

Песчаная буря накрыла парк 300-летия. Фото: instagram.com/petrosphotos

Внезапная песчаная буря налетела на пляж парка 300-летия Петербурга вечером 15 июля. Видео того, как от столба пыли спасаются отдыхающие, опубликовал известный петербургский фотограф Александр Петросян.

- Буря из пыли и мусора сегодня в парке 300-летия, - написал в Инстаграме сам фотограф.

Кадры моментально разлетелись по соцсетям.

Супруга Александра Петросяна Ольга рассказала корреспонденту «КП-Петербург», что буря поднялась практически моментально: «Буквально за минуту небо потемнело, начали у земли кружить чайки, налетел сильный ветер, стало пыльно и мамочки с детьми побежали с пляжа».

Напомним, что в то же день, но чуть ранее проезжавшие по КАДу водители засняли пыльный смерч. Метеорологи рассказали, что это редкое для Петербурга явление, но такое бывает из-за разности температур воздуха, земли или воды.

А эколог Юрий Шевчук пообещал, что появление смерчей - признак скорого изменения погоды. И действительно, к вечеру на юге Петербурга и в пригородах пошел дождь, кое-где с градом.

Обещают дожди также в воскресенье и понедельник. А вот в пятницу и субботу синоптики осадков не прогнозируют.