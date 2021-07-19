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Происшествия19 июля 2021 14:41

Подземную тюрьму в доме под Петербургом начали засыпать землей с помощью трактора

Следственные действия в коттедже с крематорием закончены
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Дом, в котором была подземная тюрьмы. засыпают землей по распоряжению следователей.

Дом, в котором была подземная тюрьмы. засыпают землей по распоряжению следователей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рабочие начали засыпать землей подземную тюрьму, которая располагалась в частном доме под Петербургом. Следователи, которые, как выясняется, знали обо всем уже давно, дали распоряжение закрыть вход от посторонних. Причем кардинальным способом.

- Сейчас трактор засыпает вход в гараж, в подполье которого и была частная тюрьма. Никого близко не подпускают, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», находящийся в коттеджном поселке.

Сталкерам пролезть внутрь не удастся.

Сталкерам пролезть внутрь не удастся.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известно, что следственные действия на месте уже закончены, весь необходимый материал собран. Подробностей, в том числе кто и когда мог содержаться в подземелье, в СК не называют.

Отметим, что вместе с камерами была найдена и большая печь, в которую могло поместиться тело человека. Ее уже окрестили мини-крематорием.

Сам дом, построенный около 10 лет назад в поселке «Новый Петербург» во Всеволожском районе Ленобласти, связывают с убитым бизнесменом Бадри Шенгелия.

Под Петербургом начался снос дома с частной тюрьмой
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