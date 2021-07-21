Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением сына Стаса Пьехи Фото: принтскрин видео.

Инцидент об избиении семилетнего сына певца Стаса Пьехи дошел до главы следственного комитета России Александра Бастрыкина. В среду, 21 июля 2021 года, руководитель ведомства поручил провести тщательную проверку и возбудить уголовное дело, если на то будут основания.

- Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления Ленинградской области выяснить все обстоятельства нарушения прав ребенка в рамках проверки и при наличии достаточного основания возбудить по данному факту уголовное дело. Ход и результаты проверки поставлены Александром Бастрыкиным на особый контроль, - рассказали следственном комитете.

Напомним, что семилетнего Петю швырнула на землю Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Женщина набросилась на мальчика, потому что он якобы проткнул ее бассейн. Также она побила его бабушку, мать бывшей жены Пьехи.

Сам мальчик находится в больнице Сестрорецка. У него ушибы и сотрясение головного мозга.

- В ближайшее время будет назначена судмедэкспертиза, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью. Мы надеемся, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Кто-либо со стороны с нами не связывался, - рассказал «КП» адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи.

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