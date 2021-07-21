Второй прививочный шатер откроют у метро «Приморская»

Шатры в местах массового скопления людей разгрузят прививочные пункты. Фото: Петр КИБЕР

Первый шатер для вакцинации от коронавируса строят в Петербурге, на берегу Финского залива. Прививочная палатка расположится на ступенях у главного входа в парк 300-летия. Утром в среду, 21 июля, здесь начали собирать металлический каркас, а ближе к вечеру его стали обтягивать тентом.

Необычную конструкцию привезли в город на Неве из Москвы на прошлой неделе. На установку шатра уйдет несколько дней: после сборки палатки к ней подведут электричество, а внутри расставят мебель и морозильное оборудование. Сделать первый укол в шатре можно будет уже в понедельник, 26 июля, сообщают в Комитете по здравоохранению.

– Режим работы – ежедневно с 13.00 до 19.00. Затем, если понадобится, откорректируем график, в зависимости от числа желающих и времени их наплыва, – рассказывает специалист Городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной. – Поставить прививку можно будет в порядке живой очереди.

Так палатка будет выглядеть к понедельнику. Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Работать в шатре станут сотрудники соседней поликлиники №114. По задумке, обслужат желающих врач, медсестра и регистратор. Три человека за смену смогут поставить минимум 50 уколов.

– Второй шатер будет установлен у станции метро «Приморская», на улице Одоевского, 34 литера А, хотя была идея открыть его у «Василеостровской», – добавляет Бережной. – Сборкой займутся сразу после монтажа первого шатра. Скорее всего, завершат его к концу месяца.

Третьей ковид-палатки в планах пока нет. По мнению властей, шатры в местах массового скопления людей помогут разгрузить существующие прививочные пункты и избежать длинных очередей на вакцинацию.