«Тюрьма для золотой молодежи»: Кому и зачем нужна была точная копия СИЗО под особняком в Ленобласти

Нечто, похожее на СИЗО, нашли под Петербургом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Частная тюрьма с крематорием», как прозвали бункер в Ленобласти СМИ, породила множество слухов и версий о том, какие ужасы могли твориться в особняке в заброшенном коттеджном поселке «Новый Петербург» в Агалатовском поселении Всеволожского района. Журналисты да и обычные обыватели перебрали множество интерпретаций – от «черных хирургов» до нарколаборатории. Все это время следствие мрачно хранило молчание и лишь спустя два дня выпустило релиз, который не объясняет ничего – «криминала там нет». Сами же силовики в приватных разговорах советовали – «да не лезьте в эту историю». «КП» в Петербурге» все же залезла и узнала, почему следователи так и не сказали – зачем и кому нужна эта тюрьма, что там могло происходить и почему бункер так спешно закопали прямо перед носом слетевшихся туда корреспондентов.

«СЛЕД НОЧНОГО ГУБЕРНАТОРА ПЕТЕРБУРГА?»

Бункер с тюремными камерами появился в Ленобласти около 10 лет назад. Тем не менее, казематы под землей действительно нашли случайно. В него наведывались, как рассказал источник «КП», оперативники из специального отдела – те, кто занимаются раскрытием заказных убийств. То есть, расследовали расстрел известного бизнесмена и информатора силовиков – Бадри Шенгелии. Неизвестные на огромной скорости расстреляли его «Мерседес» на трассе «Сортавала» и скрылись с места происшествия.

Бадри Шенгелия был расстрелян на трассе

Бадри Шенгелия был свидетелем сразу по двум громким уголовным делам - следователя Михаила Максименко и главы ОПГ «Тамбовские» Владимира Барсукова (Кумарина) по прозвищу Кум. Так в деле появилась «бандитская версия». Однако «Новый Петербург» попался оперативникам в момент поисков машины стрелявших. Дом просто проверили как и многие другие.

Сами же казематы нашли лишь через год после появления оперативников. Поэтому расстрел Бадри Шенгелии в деле об особняке – лишь интересное совпадение. Найти взаимосвязь между двумя этими событиями, судя по всему, пока не удалось. Поэтому дух «ночного губернатора Петербурга» Кумарина, как и бандитская версия, быстро растворились. В пользу того, что эта версия мало состоятельна, говорят и другие детали.

«СОЗДАТЕЛИ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ЖЕРТВЫ ВЕРИЛИ – ОНИ В СИЗО»

Все дело в подходе, который был использован при строительстве тюрьмы. Ее стоимость уже оценили и специалисты, и следователи. Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, «это грандиозные суммы, непосильные обычным людям». Специалисты же заявили журналистам, что особняк с землей мог обойтись в сумму от полумиллиона долларов и выше. Всю эту цепочку мы распутывали с нашим источником в правоохранительных органах.

- Это грандиозное сооружение, которое обследовали больше года, - пояснил источник «КП». – Давайте прямо скажем - это настоящее СИЗО, копия «Крестов» (самое известное СИЗО Петербурга) под землей. Выполнено все крайне профессионально. Копировано с настоящего СИЗО – решетки, замки. Затем блокпост, система видеонаблюдения и прочее. То есть, готовились, прямо скажем, «фундаментально». Это не обычные бандиты с дороги.

Сооружение похоже на СИЗО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Возможной ниточкой к распутыванию этого сложного детектива мог стать владелец особняка. Однако и тут разочарование.

- Там было множество владельцев, дом часто переходил из одних рук в другие, - продолжает источник «КП». – Однако мы считаем, что все они лишь номинальные. Настоящий заказчик такого сложного сооружения не настолько глуп, чтобы регистрировать его на себя.

Тем не менее, все же одно из имен говорит в пользу основной версии того, зачем нужна была подпольная тюрьма. Одним из владельцев особняка называют экс-сотрудника следственного изолятора по имени Ренат. Но говорить, что именно он был инициатором стройки, у силовиков пока язык не поворачивается.

Если это квест - почему до сих пор не нашли его создателя? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Начнем с того, что такие грандиозные суммы денег для постройки такого учреждения не каждый себе может позволить, - говорит источник «КП». – Это не посильно не то, что бандитам, даже многим серьезным бизнесменам. Что уж говорить про сотрудника ФСИН.

Как одно из предположений, если сотрудник ФСИН и был причастен к стройке, то он был лишь консультантом строителей.

- Сейчас достоверно установлено одно – человек, организовавший эту стройку – хотел сделать именно подлинную копию СИЗО, - добавляет источник «КП». – Для этого нужны консультанты, знающие эту сферу изнутри как никто другой. Теперь главный наш вывод – предназначение этого особняка понятно. Человек, попавший в него, должен был верить, что он в настоящем СИЗО.

Бункер уже затопило Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«НАРКОЛАБОРАТОРИЮ И ВЫБИВАНИЕ ДЕНЕГ - ОТМЕЛИ»

Исходя из этого силовики на время отмели другую обсуждаемую версию – особняк строился как нарколаборатория. А в камерах содержали ее работников.

- Это похоже на бред, - уверен источник «КП». – Во-первых, человек должен был думать, что они именно в СИЗО. А там, как известно, нет нарколабораторий. Человек сразу поймет, что это не госучреждение. А если это так, то зачем вообще ломать всю комедию с камерами следственного изолятора? Более того, никаких признаков нарколаборатории при обследовании не нашли. Ни оборудования – ничего, да и где там было его размещать?

С сомнением силовики смотрят и на другую версию. Камеры нужны, чтобы выбивать деньги с похищенных бизнесменов: «ты нам взятку – а мы тебя отпустим из СИЗО».

Что скрывает в себе копия СИЗО - разбираются силовики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Даже если это предположить – сама по себе схема хитрая. А те, кто строил этот особняк - умные. Если отпустить человека после взятки или возвращения долга – он может в любой момент обратиться в полицию. Если его убить после этого – начнется поиск пропавшего бизнесмена. Если вслед за ним пропадут и другие, это привлечет массу внимания. Начнется масштабное расследование. А вслед за ним и задержания.

«СИЗО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ»

Что еще первым делом обращает на себя внимание, кроме того, что строили точную копию СИЗО – это рисунки, оставленные неизвестными на стенах «подпольной тюрьмы». На входе в бункер красуется надпись «COPENGAGEN» с двух сторон это слово окружают изображения ворон. Внутри самого «СИЗО» виднеется еще один ворон, рядом с ним волк на фоне полной луны, неподалеку – девушка за решеткой, а рядом с ней изображения паука в паутине. Но самое привлекательное – это надпись «Manonera», сверху которую украшает человеческий череп с костями. «Комсомолка» изучила эти символы и их возможные значения.

Надпись на входе в бункер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первое, что бросается в глаза – паук. Если учитывать тюремную символику, а именно это и представлял из себя бункер, можно считать это знак «наркомана». Паук в паутине –человек, попавший в зависимость. Девушка за решеткой, банально – узница/узник. «Manonera» - название первой итальянской группировки в США «Черная рука». Кто-то трактует это как способ вымогательства, кто-то как крупную тайную организацию. А в «Копенгагене», воронах и волках можно увидеть скандинавскую мифологию. Эти существа окружали бога Одина. Вороны, в том числе, означали преодоление себя и трудностей. Наблюдения притянуты за уши, но не совсем лишены смысла – некая тайная организация содержит узников – наркоманов, которые должны преодолеть себя. Силовики эти знаки не считывали. Но среди рассматриваемых версий присутствовала и такая.

- Зачем нужно тратить столько денег на имитацию СИЗО? Чтобы люди платили за нахождение там, - говорит источник «КП». – То есть, возможно, это планировалась как платная услуга. Размышляйте дальше сами, кто может платить за нахождение в тюрьме?

Что скрывают за собой странные надписи в бункере? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как версия – подпольная тюрьма – способ наказать и отвадить от вредных привычек своих родственников из богатых семей. То есть, содержание наркозависимых или просто золотой молодежи, которая потеряла всякий страх перед родителями и начала совершать мелкие преступления. Однако и это остается одним из предположений.

«СЛЕДОВ ПРЕБЫВАНИЯ УЗНИКОВ - НЕТ»

Вместо итога силовики констатируют одно – стройка была масштабной. Создавали копию СИЗО. Однако довести до конца создатели этих тюрем свою идею не успели. Никаких следов пребывания людей в этих камерах не нашли…

- Это могло быть все, что угодно. Достоверно понятно, что следов пребывания людей там нет. Если бы люди оставили следы, даже царапину ногтем на стене, а ее потом закрасили, мы бы нашли ее. Но там ничего нет совсем. Версия про похищение и содержание там людей – не подтвердилась. Никаких намеков с точки зрения экспертиз или заявлений со стороны возможных жертв – нет, - заключил источник «КП». – Что же касается того, что бункер был засыпан. Так это в первую очередь для вашей безопасности. За строением уже долго никто не следит. А после резонанса туда хлынул поток людей, который мог бы получить травмы. Об этом официально говорят и в СКР.

- По результатам целого комплекса экспертиз, проведенных, в том числе с участием следователей-криминалистов ГУК СК России, следов пребывания людей в подвале не обнаружено, - сообщают в СКР. - Следствием все необходимые мероприятия по исследованию помещений в рамках уголовного дела об убийстве проведены. В настоящее время вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию.

«Комсомолка» продолжит разбираться в этой истории.

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