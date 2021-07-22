«Уже проходил по этому делу»: Что известно о бизнесмене Артуре Эскобаре, которого называют хозяином секретной тюрьмы в Ленинградской области

По сообщениям городских СМИ, участок с тюрьмой мог принадлежать петербургскому бизнесмену Артуру Эскобару. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История таинственной подземной тюрьмы, найденной под скромным дачным домиком в Ленинградской области, продолжает будоражить умы. Тем более что главный вопрос – кто же все-таки был ее владельцем? - до сих пор остается без ответа. Некоторые СМИ приписывают этот сомнительный статус петербургскому бизнесмену Артуру Эскобару, до 2010 года носившему фамилию Мкртычян. «Комсомолка» в Петербурге» связалась с его близким другом и адвокатом Борисом Бабушкиным, чтобы прояснить ситуацию.

Сейчас дом полуразрушен - а в скором времени его, вероятно, будут сносить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам Бабушкина, история с причастностью Артура Эскобара к подземной тюрьме выдумана от начала и до конца.

- Никто не предоставил реальных, убедительных доказательств, - констатирует собеседник «КП». – В некоторых публикациях есть формулировка «по официальным документам» или «по данным Ростреестра». Но вот у меня открыта выписка Росреестра по данному участку – и ни фамилии Эскобар, ни фамилии Мкртычян в ней нет. Скорее всего, кто-то где-то что-то сказал, другие подхватили и раздули из этого сенсацию.

Борис Бабушкин отмечает также, что в тех краях – речь идет, напомним, об окрестностях поселка Агалатово – его друг и подзащитный ни разу не бывал.

- У него действительно имели некоторые дела – как рабочего, так и личного характера – во Всеволожском районе, - отмечает адвокат. – Но это всегда был либо сам Всеволожск, либо южная часть района, в сторону Янино и дальше. Точно не Агалатово и точно не «Новый Петербург».

Самая жуткая находка - три двухместные камеры с решетками. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кроме того, продолжает Борис Бабушкин, у Артура Эскобара есть еще одного железное доказательство непричастности к жуткой находке: в период с 2018 по 2020 год, когда по подземной тюрьме велась проверка, он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

- Скорее всего, имела место быть точно такая же история, как сейчас – кто-то что-то сказал, и закрутилось, - вспоминает адвокат. – Но я могу ответственно заявить, что ни подозреваемым, ни тем более обвиняемым Артур Аркадьевич не был. Он даже в Следственный комитет ездил один. И в конечном счете его участие в деле прекратилось – все проверки завершились с отрицательным результатом.

Отметим, что, по данным СМИ, Артур Эскобар прежде уже становился фигурантом уголовного дела – по факту избиение и похищения человека курсантами-моряками. Однако, объясняет Борис Бабушкин, это произошло случайно.

Для чего использовался объект (и использовался ли вообще) - до сих пор не ясно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- По моей информации, этот человек занимался торговлей наркотиками, - констатирует адвокат. – И компания курсантов решила его то ли проучить, то ли получить с него денег. Так получилось, что Артур с этой компанией общался – на уровне чисто приятельских отношений. Он действительно проходил как обвиняемый, но в итоге все обвинения с него были сняты. Артур хороший человек, отличный отец и семьянин. И я повторюсь – никто не потрудился предоставить хоть каких-то доказательств его причастности к этой истории с бункером. Это просто голословные обвинения.

Сам Артур Эскобар, по словам Бориса Бабушкина, на контакт с прессой идти не намерен. Более того – когда шумиха вокруг подземной тюрьмы утихнет, бизнесмен и его адвокат собираются пойти в суд с пачкой исков ко всем СМИ, в публикациях которых объект приписывали Эскобару.

СПРАВКА «КП»

По данным сайтов проверки контрагентов, человек с именем Эскобар Артур Аркадьевич является владельцем и одним из двух учредителей ООО «МЕДАЛЬЯНС». Второй учредитель - компания МГИУ МЕНЕДЖМЕНТ ИНК, зарегистрированная в городе Бруклин, США. По информации «Комсомолки», «МЕДАЛЬЯНС» арендует небольшое складское помещение в промышленной зоне на окраине Петербурга. 2020 год компания завершила с чистым убытком в 21 000 рублей. Борис Бабушкин затруднился пояснить «КП», какого именно рода деятельность ведет компания Артура Эскобара, однако отметил, что это связано с поставками разного рода медицинских товаров, дистрибьютором которых вступает МГИУ МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.

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