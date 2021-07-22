«Заказывал в палату фастфуд»: Заболевшего коронавирусом Михаила Боярского выписали из инфекционной больницы

Михаил Боярский выписался из инфекционной больницы имени Боткина. Его злоровью и жизни ничто не угрожает. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Народный артист РСФСР, звезда десятков фильмов и спектаклей, корифей театра имени Ленсовета Михаил Боярский выписался из больницы – до этого актер провел там неделю с диагнозом COVID-19. Правда, воссоединиться с семьей ему пока не удалось – придется еще немного подождать. Об этом «КП-Петербург» в четверг, 22 июля, рассказал сын Михаила Сергеевича, депутат Государственной думы Сергей Боярский.

- Отец пока что находится в квартире, а все остальные – мама и внуки – на даче, - объяснил Сергей Боярский. – Дело в том, что больница – это же все равно не самая безопасная среда. Так что мы дождемся, пока Михаилу Сергеевичу придут несколько отрицательных тестов подряд, а уже потом полноценно «восстановим» его в статусе члена семьи. Пока что с ним лично буду общаться только я – я уже прошел и вакцинацию и ревакцинацию, мне ничто не грозит.

По словам родных, больше всего Михаила Сергеевича угнетали однообразие и изоляция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В больнице, добавляет Сергей, Михаил Боярский держался как настоящий мушкетер – не сетовал и не допускал капризов. Единственное, что его утомляло (кроме, конечно, разлуки с семьей) – изоляция и однообразие. Михаил Сергеевич даже рассказывал родным, что не понимает, кто именно и в какой день его лечит, потому что все врачи носили плотные комбинезоны и маски с защитными экранами. А еще COVID-19 неожиданным образом повлиял на вкусовые пристрастия знаменитого актера.

- Отец у меня вообще любит фастфуд. И он не из тех людей, кого можно напугать словом «вредно», - смеется Сергей Боярский. – Так что мама (художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан - прим.ред.) периодически передавала ему через приемное отделение пиццу и «Доширак» с говядиной. Видимо, из-за коронавируса отцу захотелось разнообразить свой рацион чем-нибудь остреньким.

Как бы то ни было, сейчас здоровью и уж тем более жизни Михаила Боярского ничто не угрожает.

Болезнь у Михаила Боярского прошла в легкой форме прежде всего благодаря вовремя сделанной прививке от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Пока что преждевременно об этом говорить, но по словам врачей, есть огромная вероятность того, что легкое течение болезни предопределила прививка, - констатировал Сергей Боярский. – И я очень надеюсь, что для кого-то это станет дополнительным стимулом не тянуть и тоже пройти вакцинацию. Не подвергать опасности ни себя, ни других. Отец, насколько я понимаю, заразился в театре. Там – да как, впрочем, и у нас в Госдуме – до сих пор не единого мнения о том, надо вакцинироваться или нет. И вот вам результат.

Сергей Боярский также поблагодарил персонал больницы имени Боткина – и за помощь Михаилу Сергеевичу и за самоотверженную работу во время уже почти двухгодичной эпидемии.

Напомним: Михаил Боярский попал в больницу 14 июля. По информации нашего издания, коронавирус у него нашли почти случайно - в больницу Народного артиста РСФСР направили из-за недомогания, развившегося на фоне аномальной жары.

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