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Здоровье30 июля 2021 9:12

Обязательная вакцинация вводится в Петербурге с октября: под нее попадают работники торговли, общепита, транспорта, а также учителя, врачи и многие другие

Привиться придется 80% сотрудников сфер, в которых персонал тесно контактирует с посетителями
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В октябре обязательная вакцинация вводится для учителей, врачей, экскурсоводов, продавцов и многих других.

В октябре обязательная вакцинация вводится для учителей, врачей, экскурсоводов, продавцов и многих других.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые карантинные правила вводятся в Петербурге. До начала октября в городе должны быть привиты 80% работников салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, бань, кинотеатров, общепита и доставки продуктов.

- С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, - сообщает пресс-служба Смольного

Такое же требование действует и для органов государственной власти, госучреждений и унитарных предприятий. К 1 октября 2021 года наличие QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины должны иметь 80% работников. Обеспечить это должно руководство организаций. Напомним, что ранее для них действовало требование в 65% привитых к 15 августа. Это было первое распоряжение Смольного об обязательной вакцинации.

Но и это не все. С 15 октября под действие новых мер попадают: розничная торговля; сферы туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, а также пассажирские перевозки общественным транспортом и такси. Кроме того, привиты должны быть работники сектора образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Напомним, что со 2 августа 100% вакцинированного персонала должны иметь фуд-корты и торговые островки в ТЦ, а также парки аттракционов. При этом до 1 сентября все сотрудники обязаны получить второй компонент вакцины. Работать можно только при этих условиях.

Исключение составляют переболевшие или уже привитые за последние полгода.

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