Женщина распылила перцовый газ в детей на игровой площадке в Петербурге

В Славянке мать залила перцовым газом подростков, обидевших ее ребенка. Фото: vk.com/slavyanka / Кирилл Емельянов

Очередной скандал с участием матерей и детей разгорается в Петербурге. На этот раз ЧП произошло в микрорайоне Славянка, что в ближайшем пригороде Северной столицы. По словам местных жителей, гулявшая с детьми мать распылила перцовый газ из баллончика в подростков, которые не дали покататься на качелях ее отпрыскам.

- Дети (мальчик и девочки) гуляли на площадке, один из них(мальчик) подошел к качели, где в это время качался другой мальчик. Он его попросил покачаться, тот молча встал и ушел, а этот сел. Через какое-то время прилетела тетка с мальчиком который молча ушел и стащила того, который качался. Девочка (сестра?) возмутилась, что тетенька так сделала, та не оценила возмущения и ударила девочку несколько раз по лицу. Та дала тетеньке сдачи. Женщина в ответ залила девочке лицо перцовкой и быстро направилась к машине, где ее ждал супруг, - пишут петербуржцы в паблике «Славянка.Подслушано» ВКонтакте.

Дальше по словам очевидцев, залитые перцем подростки бросились в догонку, попутно кидая камнями в машину, а супруг женщины, защищаясь, делал то же самое в ответ. Позднее на место приехала полиция и врачи, которые промыли девочке глаза.

Версий произошедшего есть несколько, но в полицейскую сводку история не попала. Тем не менее, следственное управление СК России по Петербургу начало проверку после публикации в соцсетях и СМИ.

- 30 июля 2021 года в ряде СМИ опубликована информация о том, что жительница Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке, расположенной в Пушкинском районе города, в ходе конфликта, произошедшего между подростками и ее малолетним ребенком, защищая последнего, распылила в сторону подростков перцовый баллончик. По данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям всех участников произошедшего, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что недавно в другом районе Петербурга разгорелся громкий скандал. Там местная жительница попыталась выгнать с игровой площадки детей-аутистов из соседнего центра развития. После этого на нее обрушился шквал критики и даже угрозы.

А в Мурино две женщины изорвали друг другу платья на детской площадке из-за стоящей на газоне коляски.

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