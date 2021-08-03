Лесные пожары полностью потушили в Карелии

В Карелии полностью потушили лесные пожары / Фото: Оперштаб Карелии

В республике Карелия общими усилиями спасателей, местных администраций, силовиков, военных и просто людей, спасли леса от пожара. По данным оперативного штаба на вторник, 3 августа 2021 года, потушили последние пожары.

- На сегодня действующих лесных пожаров нет. 3 августа ликвидированы 3 крупных лесных пожара в Пряжинском и Суоярвском районах на площади 9023 гектаров, - доложили в администрации Карелии.

Лесные пожары охватили Карелию в середине июля. Огонь начал быстро распространяться, угрожая не только лесу, но и местным поселениям. В пик площадь возгорания достигла 15,3 тысячам гектаров. Огонь даже перекинулся в Финляндию, где пламя быстро потушили. Власти ввели в республике режим ЧС, запретив входить в леса. К спасению земли были привлечены пожарные Карелии, местные администрации, силовики и МЧС, в том числе из Санкт-Петербурга. Военные из ЗВО также присоединились к тушению пожаров, предоставив вертолеты.

ВРИО руководителя Санкт-Петербургского отделения «Российского союза спасателей» Дмитрий Лобов высоко оценил скоординированность действий в Карелии во время лесных пожаров.

- Мы имеет беспрецедентную ситуацию, когда беда является общей, и на ликвидацию пожаров были задействованы спасатели из регионов. Карелия - наши соседи, и их опыт в недопущении распространения огня на населенные пункты необходимо изучать и перенимать, - отметил Лобанов.

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