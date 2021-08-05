«На бабушку мою наезжаешь?»: Стас Пьеха раскрыл подробности конфликта с Филиппом Киркоровым

Конфликт с Киркоровым длился больше восьми лет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стас Пьеха раскрыл подробности конфликта с Филиппом Киркоровым, который тянется уже больше восьми лет. Об этом певец рассказал во время интервью на YouTube-шоу «Алена блин».

Все началось в 2012 году, когда король отечественной эстрады поссорился с Тимати. Основатель лейбла Black Star остался недоволен итогами премии Муз-ТВ 2012 года, о чем написал в Twitter. Киркоров гневно ответил Тимати, что привело к серьезному конфликту. В тот же период рэпер записал скандальный трек «Давай, до свидания!». И на волне «хайпа» журналисты взяли интервью у Стаса Пьехи.

- В рамках противостояния жанров известный молодой рэпер известному поп-артисту мог сказать: «Ты все. Иди на пенсию. Мы пришли со своим жанром». Вот такую длинную тираду я сказал. Но, наверное, это было неинтересно в формате передачи и оставили только фразу «Иди на пенсию», - признался Пьеха.

Киркоров затаил обиду на Пьеху из-за брошенной фразы в интервью. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С тех пор Киркоров затаил обиду на певца. Тем более королю эстрады тогда было 46 лет. В 2020 Филип дал интервью Ксении Собчак, где признался, что до сих пор обижается на Пьеху и бросил фразу «Пусть бабушку свою на пенсию отправляет».

- И тут у меня: «Ага, на бабушку мою наезжаешь?!». Бабушка в моей жизненной системе ценностей — это что-то неприкосновенное. Это как памятник зодчества нашего советского, который трогать нельзя, только пылинки сдувать, - продолжил исполнитель.

Еще некоторое время Стас Пьеха подкалывал короля эстрады в Instagram. Но мир между артистами воцарился, после шоу «Маска», где внук советской звезды принимал участие в костюме неваляшки. Киркоров сидел в жюри и после разоблачения король эстрады признался, что хочет дружить со Стасом. Сейчас звезды общаются и поздравляют друг друга с праздниками.

Тем временем, Стас Пьеха пытается наказать по закону соседку, которая избила его семилетнего сына Петю. Нападавшей была Ирина Безбородова, жена известного футбольного арбитра Владислава Безбородова. Отпрыск певца отдыхал в коттедже под Петербургом вместе с мамой. 19 июля мальчик испортил соседский бассейн, а хозяйка дома решила разобраться с хулиганом на кулаках. У Пети сотрясение, а позже на Безбородову завели уголовное дело.

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