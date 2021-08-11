В Смольном рассказали, почему в Петербурге позеленели водоемы

Пруды Таврического сада позеленели из-за цветения водорослей. Фото: Лилия КОЗЛОВА

За последнюю неделю петербуржцы не раз били тревогу из-за того, что городские водоемы резко изменились в цвете. Так, например, в ярко-зеленый на днях окрасились пруды в Московском парке Победы и в Таврическом саду. Однако специалисты спешат успокоить горожан: никакой «экологической катастрофы» не предвидится. Как рассказали в Комитете по природопользованию, причиной стало простое цветение сине-зеленых водорослей из-за жары.

– При воздействии солнечных лучей и жаркой погоды происходит многократное увеличение концентрации сине-зеленых водорослей. Из-за этого вода меняет цвет: она становится мутной, происходит окрашивание от ярко-зеленого до изумрудного цвета. Часто это происходит в стоячих неглубоких водоемах, таких как озера, речные заводи, пруды, – говорят в пресс-службе Комитета.

Это абсолютно естественное явление, и в Петербурге оно повторяется из года в год. Цвести водоросли будут около трех недель – а потом вода постепенно вернет свой обычный цвет.

– Указанные процессы наблюдаются и на многих водных объектах Северо-Западного региона – от ландшафтных прудов до обширных участков Ладожского озера и Финского залива. При этом специалисты отмечают, что универсальной методики борьбы с сине-зелеными водорослями не существует, – добавляют в Комитете.

При этом за чистотой водоемов регулярно следят – не только убирают мусор, но и занимаются кошением водной растительности.

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