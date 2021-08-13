«К полноценной жизни не вернулся»: Сын Стаса Пьехи лишился любимого хобби

Стас Пьеха готов идти в суд, чтобы защитить сына. Фото: соцсети

Со дня скандала между Стасом Пьехой и женой арбитра Ириной Безбородовой прошел месяц. Женщина 19 июля избила семилетнего сына певца. Петя Пьеха после инцидента попал в больницу с сотрясением. Хоть мальчик уже и дома, по словам его мамы, он до сих пор не может прийти в себя. Наталья Горчакова говорит, что ребенок еще долго не вернется к прежней жизни.

- К полноценной жизни сын не вернулся, и вернется не скоро. С ним плотно работает психолог, которая сделала заключение о пост-травматическом стрессовом расстройстве. Сон, к сожалению, тоже не до конца восстановился - сын спит беспокойно, часто просыпается - специалисты это также связывают со случившимся, - поделилась бывшая жена Стаса Пьехи Наталя Горчакова. - А ещё появились запреты на активности. Нельзя заниматься спортом от слова совсем - а, значит, нельзя в футбольную школу, которую он так любит, и в танцевальный кружок. Никаких физнагрузок, только спокойные прогулки на природе.

Сейчас Петя Пьеха дома, но скоро его ждет второй этап лечение. Врачи будут обследовать наследника певца, все ли у него хорошо.

Ирина Безбородова набросилась на мальчика из-за бассейна. Фото: принтскрин видео

К слову, Стас Пьеха и его бывшая жена переживают, ведь Петя должен был идти в сентябре в школу.

Напомним, конфликт разгорелся из-за испорченного мальчиком бассейна на соседнем участке. Хозяйка дома Ирина Безбородова решила физически разобраться с «хулиганом» и дернув ребенка за руку, ударила его об землю. Стас Пьеха обратились в полицию и на обидчицу дошкольника завели уголовное дело.

Кстати, сейчас Ирина Безбородова утверждает, что на видео скандала, которое гуляет сейчас по Сети и где она признается в своем поступке, была не она. Также жена футболиста написала встречное заявление на семилетнего сына Стаса Пьехи из-за порванного бассейна.

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