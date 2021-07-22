Адвокат Жорин: «На женщину, избившую сына Стаса Пьехи, пожаловались и другие пострадавшие»

Стас Пьеха нанял адвоката, чтобы наказать обидчицу сына. Фото: СОЦСЕТИ

Появился новый поворот в деле избитого соседкой семилетнего сына Стаса Пьехи. По словам адвоката семьи артиста Сергея Жорина, Ирина Безбородова могла и ранее нападать на людей. Во всяком случае юристу начали поступать подобные обращения от других «жертв» женщины.

- Есть информация, что Безбородова и ранее нападала на других людей. Мы ее передали в правоохранительные органы, чтобы проверить, - признался в разговоре с КП-Петербург Жорин. – По делу пока нет новостей. От Безбородовой мы не ждем извинений, но их и не поступало.

Мальчик попал в больницу с сотрясением. Фото: www.instagram.com/stories/knyaginya/

Напомним, на мальчика набросилась жена известного футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина. Потасовка случилась 19 июля в поселке Рощино под Петербургом, где ребенок отдыхал со своей матерью Натальей Горчаковой и бабушкой. Конфликт разгорелся из-за бассейна, который проткнул карандашом Петя Пьеха. Соседка решила разобраться с ребенком, дернула его за руку и швырнула на землю. От удара Пьеха-младший получил травмы: сейчас он в больнице с сотрясением мозга.

Чтобы разобраться с женой футбольного арбитра, Стас Пьеха нанял адвоката. Также мальчику сняли побои и 21 июля следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело на Ирину Безбородову по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы.

Напомним, что ранее обратить внимание на инцидент поручил глава СК России Александр Бастрыкин. Ситуацию взяла на контроль и прокуратура Ленобласти.

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