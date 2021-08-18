Стас Пьеха предложил избившей его сына женщине пройти лечение в наркологической клинике

Пьеха предложил Безбородовой лечение в его клинике. Фото: соцсети

Женщина, которая избила ребенка Стаса Пьехи месяц назад, впервые прокомментировала скандал. Жена известного футбольного судьи Ирина Безбородова рассказала свою версию случившегося. По ее словам, Петя познакомился с ее четырехлетним сыном и часто заходил к ним в дом, где они снимали коттедж в поселке под Петербургом. Но отпрыск певца, с ее слов, подбил ребенка Безбородовых разрисовать чужое здание, из-за чего та запретила им общаться. Петя Пьеха от обиды проколол бассейн соседей, а хозяйка участка его отругала. Но избиение Ирина подтверждать не хочет.

- О том, что это потомок Эдиты Станиславовны, я узнала из СМИ. Я хочу нормального расследования этого дела. Не надо делать из меня белую и пушистую. Пусть будет все по-честному. Я его не толкала. Я взяла его за руку и вела к его маме, - утверждает Ирина Безбородова на передаче «Андрей Малахов.Прямой эфир».

Ирина Безбородова впервые прокомментировала конфликт. Фото: "Россия 1"

Однако на видео инцидента Безбородова сама подтвердила, что бросила Петю Пьеху на землю. Теперь женщина говорит, что слова вырваны из контекста. Между тем, следователи завели уголовное дело на Ирину Безбородову. Ведь мальчик получил травму головы и теперь вынужден проходить реабилитацию и работать с психологами. А сами родители Пети - Наталья Горчакова и Стас Пьеха, хотят получить извинения от обидчицы сына.

- Я уже извинилась перед близкими Стаса 18 июля, когда все произошло, и мне жалко, что мы, взрослые, допустили эту ситуацию, - заявила 52-летняя женщина. - Наталья Горчакова не доносит до Стаса то, что происходило на самом деле. Пожалуйста, дождитесь решения этого вопроса в правовой системе. Я еще раз приношу извинения перед вами, Стас, потому что вы - отец! Вы сейчас все правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребенка.

Напоследок, Стас Пьеха предложил Ирине Безбородовой пройти лечение в наркологической клинике. Учитывая большой опыт в этой области (у Пьехи были подобные клиники, - примеч.Авт.), у певца есть какие-то подозрения...

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