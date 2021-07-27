Адвокат Пьехи сообщил, будут ли они требовать с Безбородовой компенсацию морального вреда за избиение его сына

Артист нанял адвоката, чтобы наказать обидчицу своего сына. Фото: соцсети

В истории с избиением семилетнего сына Стаса Пьехи новый поворот – артист не намерен требовать от Ирины Безбородовой деньги за моральный ущерб. Конфликт уже решается на уровне полиции, ведь через два дня после нападения на ребенка певца следственный комитет завел уголовное дело. Правда, жене известного футбольного арбитра грозит лишь штраф в размере 40 тысяч рублей или обязательные работы.

Внук Эдиты Пьехи сразу же нанял адвоката, который помогает разбираться в этом деле.

- Сейчас рано говорить о компенсации за моральный вред. Делом пока занимаются правоохранительные органы, - сказал «Комсомолке» адвокат Сергей Жорин, который отстаивает права семьи Стаса Пьехи.

Ирина Безбородова набросилась на мальчика из-за испорченного бассейна. Фото: фрагмент видео

Однако юрист не исключает вероятности, что певец захочет наказать Ирину Безбородову еще и рублем.

Петю Пьеха на днях выписали из больницы. По словам матери мальчика Натальи Горчаковой, сын чувствует себя хорошо, но ему предстоит еще лечение. Сейчас наследник Стаса Пьехи вместе с мамой находится дома в Пушкине. После выписки Горчакова заявила, что из-за стресса похудела на 5 килограммов, а сам Петя пошел на поправку благодаря домашней атмосфере.

Напомним, в поселке Рощино под Петербургом жена футбольного судьи Владислава Безбородова избила Петю Пьеха. Семилетний наследник певца жил в соседнем коттедже вместе с мамой и бабушкой. Ребенок испортил надувной бассейн на чужом участке и хозяйка дома пришла разбираться с «хулиганом». Ирина Безбородова дернула мальчика за руку и бросила на землю. Пьеха-младший получил травмы, в больнице, где он провел несколько дней, ему диагностировали сотрясение.

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