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Звезды21 июля 2021 20:01

СК завел уголовное дело по избиению сына Стаса Пьехи

Ситуация также находится на контроле прокуратуры
Авторы (3):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Уголовное дело возбуждено после избиения сына Стаса Пьехи соседкой по даче.

Уголовное дело возбуждено после избиения сына Стаса Пьехи соседкой по даче.

Фото: СОЦСЕТИ

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту избиения сына певца Стаса Пьехи. На 7-летнего Петю, как утверждает экс-жена музыканта, набросилась соседка, оказавшаяся супругой известного футбольного арбитра. Теперь женщине грозит реальное наказание.

- По данным следствия, 18 июля 2021 на территории коттеджного поселка в Выборгском районе Ленинградской области женщина в ходе конфликта по поводу испорченного надувного бассейна, толкнула 7-летнего мальчика, в результате чего последний упал и получил телесные повреждения. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Видео конфликта после избиения сына Стаса Пьехи
Видео: instagram.com/knyaginya/

По словам родителей мальчика, соседка набросилась на ребенка после того, как он проткнул надувной бассейн. Якобы из-за ссоры с детьми женщины. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга.

- Уголовное дело возбудили как раз в отношении Ирины Безбородовой. Постановления у нас уже на руках, идут уже и следственные действия. Мы благодарны за оперативную работу, - прокомментировал «Комсомолке» адвокат Стаса Пьехи Сергей Жорин.

Ирине придется ответить за свое поведение.

Ирине придется ответить за свое поведение.

Напомним, что ранее обратить внимание не инцидент поручил глава СК России Александр Бастрыкин. Ситуацию взяла на контроль и прокуратура Ленобалсти.

- Выборгский городской прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту причинения легкого вреда здоровью семилетнему мальчику в поселке Рощино. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле, - сообщает пресс-служба ведомства.

Мальчик попал в больницу с сотрясением. Фото: www.instagram.com/stories/knyaginya/

Мальчик попал в больницу с сотрясением. Фото: www.instagram.com/stories/knyaginya/

Фото: СОЦСЕТИ

Ирине Безбородовой грозит штраф, обязательные или исправительные работы, а также арест на срок до четырех месяцев.

Ее муж, футбольный арбитр Владислав Безбородов, уже резко высказался о поведении жены, назвав супругу истеричкой.

Уголовное дело возбуждено по факту избиения 7-летнего сына Стаса Пьехи

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