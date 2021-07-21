СК завел уголовное дело по избиению сына Стаса Пьехи

Уголовное дело возбуждено после избиения сына Стаса Пьехи соседкой по даче. Фото: СОЦСЕТИ

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту избиения сына певца Стаса Пьехи. На 7-летнего Петю, как утверждает экс-жена музыканта, набросилась соседка, оказавшаяся супругой известного футбольного арбитра. Теперь женщине грозит реальное наказание.

- По данным следствия, 18 июля 2021 на территории коттеджного поселка в Выборгском районе Ленинградской области женщина в ходе конфликта по поводу испорченного надувного бассейна, толкнула 7-летнего мальчика, в результате чего последний упал и получил телесные повреждения. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

По словам родителей мальчика, соседка набросилась на ребенка после того, как он проткнул надувной бассейн. Якобы из-за ссоры с детьми женщины. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга.

- Уголовное дело возбудили как раз в отношении Ирины Безбородовой. Постановления у нас уже на руках, идут уже и следственные действия. Мы благодарны за оперативную работу, - прокомментировал «Комсомолке» адвокат Стаса Пьехи Сергей Жорин.

Ирине придется ответить за свое поведение.

Напомним, что ранее обратить внимание не инцидент поручил глава СК России Александр Бастрыкин. Ситуацию взяла на контроль и прокуратура Ленобалсти.

- Выборгский городской прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту причинения легкого вреда здоровью семилетнему мальчику в поселке Рощино. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле, - сообщает пресс-служба ведомства.

Мальчик попал в больницу с сотрясением. Фото: www.instagram.com/stories/knyaginya/ Фото: СОЦСЕТИ

Ирине Безбородовой грозит штраф, обязательные или исправительные работы, а также арест на срок до четырех месяцев.

Ее муж, футбольный арбитр Владислав Безбородов, уже резко высказался о поведении жены, назвав супругу истеричкой.

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