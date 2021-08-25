«Стала мамой-трансформером!»: Рита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, родила третьего сына

Петербурженка Маргарита Грачева в третий раз стала матерью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Маргарита Грачева в третий раз стала мамой. Напомним, женщина прославилась поневоле – бывший муж отрубил ей кисти рук. Ревнивец увез возлюбленную в лес, где и совершил страшное. Левую кисть Маргариты спасли, она прижилась благодаря врачам. На второй руке находится современный протез, созданный за рубежом. Позже женщина написала мотивационную книгу на примере своей трагедии и стала лучом света для некоторых россиянок, пострадавших от семейного насилия.

И вот, вместе с новым мужем Максимом петербурженка решила завести третьего малыша. В апреле она сообщила своим подписчикам о беременности и предложила выпить за нее бокальчик рассола. С полом ребенка произошла забавная ситуация – до конца июля врачи упорно видели на УЗИ девочку, родители даже выбрали ей имя. Однако за месяц до родов Маргарите сказали, что у нее точно будет мальчик, третий сын. Женщина не знала, куда девать подаренную розовую одежду с бантиками. Впрочем, это мелочи. 25 августа новый ребенок появился на свет.

- Сегодня я стала мамой-трансформером! Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10:10! 3700 граммов, 53 сантиметра, - написала – радостная Маргарита в своем Instagram.

Женщина поблагодарила акушеров-гинекологов и фотографа, что запечатлела первые секунды жизни малыша. Подробности она обещает позже, впереди – заслуженный отдых, хотя бы на день-два.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вместо платья – комбинезон, а обручальные кольца у нас черные»: Рита Грачева и ее новый муж откровенно рассказали о своей свадьбе

Супруги в эфире «Радио «Комсомольская правда» поделились, как после прошлого брака Рита решилась на новый, из-за чего она психовала, и как жениху пришлось побегать за невестой (подробности)

Женщина, которой муж отрубил руки: Если я буду плакать, разве у меня новые руки отрастут?

Корреспондент «КП» побывал в гостях у Маргариты Грачевой (подробности)