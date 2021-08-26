«Что, я уже умер?»: Директор Ивана Краско рассказал о первых словах актера в реанимации после инсульта

Артист даже успел сходить "в баньку" после инсульта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

90-летний народный артист России Иван Краско продолжает оставаться в реанимации после перенесенного инсульта (предварительный диагноз). Недомогание актер почувствовал еще несколько дней назад, когда отдыхал на даче в поселке Керро в Ленобласти со своей семьей: двумя сыновьями и бывшей женой Натальей Вяль. Как рассказала "КП-Петербург" бывшая супруга артиста, Краско до последнего бодрился и отказывался обращаться к врачам. Несмотря на то, что поделился с близкими, что почувствовал резкий удар в голову. Однако это не помешало актеру сходить "в баньку". Позже его состояние резко ухудшилось. И Краско все-таки отправили на обследование к медикам.

Сейчас артист находится в реанимации НМИЦ имени Алмазова. Из-за плохого состояния врачам пришлось везти его на носилках. У актера кружилась голова и пошатывались ноги. Сам же актер даже в таком состоянии пытается сохранять бодрость духа.

Актер попал в реанимацию Фото: предоставлено "КП"

- Как сказали нам врачи, у Ивана Ивановича состояние средней тяжести, - поделился с "КП-Петербург" директор артиста Вячеслав Смородинцев. - Он пытается отшучиваться с врачами. Спросил у медика: "Что, я уже умер?". Они ему ответили: "Нет-нет, конечно". Медики наблюдают у него в голове очаги инсульта. Также остались еще следы от предыдущего инсульта. Они внимательно следят за ним. Все-таки нужно понимать, какой у него уже возраст.

Сейчас Краско в состоянии средней тяжести Фото: предоставлено "КП"

Сам Иван Краско разговаривал с "КП-Петербург" накануне своей госпитализации. Артист вспоминал, как в детстве собирал грибы и передавал привет редакции. Напомним, что ранее актер перенес коронавирус, из-за чего не мог выйти на сцену. Долгое время у него оставалась одышка.

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