В лицее Петербурга объяснили, почему отказались зачислять в первый класс ребенка-инвалида

Лицей Петербурга отказался принимать в школу ребенка с инвалидностью Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В лицее №369 Санкт-Петербурга рассказали, почему не зачислили в первый класс мальчика-инвалида. В беседе с журналистом "Комсомолки" директор учебного заведения Константин Тхостов пояснил, что мама ребенка действительно подавала документы, однако о том, что у сына есть особенности, скрыла.

- Дело в том, что мальчик инвалид - никто не знал. Мама, когда подавала документы, в известность школу не поставила. В бланке указала, что у ребенка есть аллергия. Но это большая разница. А инвалидность скрыла. Мы же понимаем, что с таким не шутят, - заявил Тхостов.

Директор лицея рассказал, что у них в школе учатся 14 детей с инвалидностью, двое из них с ДЦП. Поэтому в учебном заведении знают, как надо с ними работать. Кроме того, лицей оборудован так, чтобы быть доступным для всех детей. Однако, принимая нового ребенка в школу с особенностью, школа должна знать об этом заранее, чтобы подготовиться к этому и создать комфортные и безопасные условия для школьника.

- У мальчика особенности органов дыхания. Вы представляете, такой ребенок выходит на физкультуру и, не дай Бог, ему станет плохо. А школа не знала об особенности. В следующем году к нам придет мальчик с инвалидностью и я за год уже об этом знаю. А тут мама не сказала, - добавил директор.

Сама мать мальчика обратилась в аппарат уполномоченной по правам ребенка Анны Митяниной. Из лицея, по словам матери, в который они хотели зачислится, поступил отказ по причине не хватки мест. Женщина также обратилась в в конфликтную комиссию Красносельского района, в которой ей порекомендовали повторно направить заявление о зачислении в лицей. Правда, еще до того, как разбирательство закончилось, маме предложили зачислить сына в соседнюю 247 школу. Мальчик будет в классе 38-м ребенком.

В аппарате уполномоченной по правам ребенка пояснили, что согласно федеральному закону, школы должны создавать условия для образования детей с ограниченными возможностями, при этом учитывать характер заболевания ребенка и рекомендации территориальной комиссии по укомплектованию. Разумеется, инвалидность бывает тоже разная и не все детки могут учиться со всеми вместе, тогда им нужна специализированная школа, например для школьников с ДЦП, проблемами со слухом или зрением. Но для того, чтобы определить, может ли ребенок учиться в обычной школе, существуют комиссии по укомплектованию, где родители предоставляют медицинские документы, что требуется ребенку при формировании его образовательного маршрута.

- Но проблема в том, что обязанности проходить такую комиссию нет. И более того родители парой скрывают свое состояние ребенка. Есть случаи скрытия сахарного диабета, аутизма, бронхиальной астмы, эпилепсии. А школа должна быть готова, оказать соответствующую медицинскую помощь ребенку, если будет необходимость, - отметили в пресс-службе детского омбудсмена.

Сейчас прокуратура Петербурга начала проверку по данной ситуации.

МНЕНИЕ

Заместитель директора центра реабилитации инвалидов детства "Наш Солнечный Мир":

- Бывает социуму сложно принять ребенка с особенностью развития, особенно ментальным, аутического спектра. Он может в какой-то момент закричать, либо странно, для остальных, себя вести. Встроить в обычный класс такого ребенка не всегда просто, как для него самого, как для ребят, так и для учителя. Однако это не значит, что от этого нужно отказываться. Сейчас такая политика у государства, чтобы дети-инвалиды не были изолированы, а общались и встраивались в общество. Но это длительный процесс. Будут встречаться подобные сложности, поэтому надо работать с обществом.

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