«Может избежать наказания»: Стас Пьеха требует выбрать меру пресечения Безбородовой, избившей его сына

Стас Пьеха не намерен мириться с Безбородовой, которая избила его сына. Фото: соцсети

Певец Стас Пьеха требует ограничить действия женщине, которая избила его семилетнего сына. Сейчас артист вместе с адвокатом настаивают, чтобы Ирине Безбородовой выбрали меру пресечения. Все потому что жена известного футбольного арбитра пытается отмыться от скандальной репутации и это мешает расследованию.

- Мы просим избрать меру пресечения в виде ограничения определенных действий. Уже подали ходайство в следствие, чтобы оно просило суд избрать меру пресечения Ирине Безбородовой. Уже порядка двух-трех недель продолжается информационная атака. Она началась с малоизвестных питерских изданий, через которые делаются взбросы, чтобы оказать давление на следствие, на потерпевших, на свидетелей. Хотят изменить информационный фон и избежать ответственности. Именно это и является основанием для прошения об избрании меры пресечения, - рассказал «КП» в Петербурге» адвокат Сергей Жорин.

Ирина Безбородова утверждает, что причиной нападения был не бассейн. Фото: принтскрин видео

При этом глава СК Александр Бастрыкин поручил отчитаться о том, как идет расследование. Напомним, сам конфликт произошел в коттеджном поселке под Петербургом, где отдыхал семилетний сын певца и бывшая жена Пьехи. Мальчик проколол бассейн соседки, а та решила наказать его. Ирина Безбородова ударила ребенка об землю, после этого Пьеха-младший попал в больницу с сотрясением мозга. К тому же плохо от таких новостей стало и знаменитой бабушке – Эдите Пьеха.

Сейчас Ирина Безбородова утверждает, что набросилась на сына Пьехи не из-за бассейна. По ее словам, она испугалась за полуторогодовалого ребенка в доме, куда забежал отпрыск артиста. Певец не намерен мирно решать конфликт спустя месяц, накануне он предложил жене арбитра пройти лечение у психиатра в его клинике.

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