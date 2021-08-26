«Подозревали онкологию и рассеянный склероз»: Татьяна Буланова восстанавливается после инсульта

Татьяна провела в больнице больше недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исполнительница хита «Не плачь» рассказала, как изменилась ее жизнь после инсульта, который Татьяна Буланова перенесла год назад. Восстанавливается 52-летняя народная артистка до сих пор, о чем честно призналась в интервью на Yotube-канале «Алена Блин!».

- Я узнала, что инсульт был год назад. У меня стала отниматься рука - не поднять даже. Но прибежала к врачам не сразу. Вообще думала, что защемило нерв, у меня часто болит шея. Поехала на МРТ, и когда посмотрели, у врачей было три варианта: либо рассеянный склероз, либо онкология или инсульт. Потом еще раз посмотрели, подтвердили инсульт. Меня увезли срочно в больницу, - призналась артистка.

Инсульт Буланова перенесла в легкой форме, хотя и попала в реанимацию. В больнице она провела больше недели. По словам знаменитости, врачи удивлялись ее быстрому восстановлению. Но даже спустя год певица сидит на таблетках.

- Причину инсульта нашли, скорее всего это наследственное. Вроде бы все нормально, главное принимать лекарство. Ничего не запрещали, даже алкоголь. Кстати, это первое, что я спросила у доктора, - смеется звезда.

Ранее Буланова признавалась, что после больницы она сохранила свои пищевые привычки. Так, она может позволить себе фастфуд, сладкое и бутерброды с колбасой с одним условием — всё это можно съедать до 18:00, после этого Буланова не принимает пищу.

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