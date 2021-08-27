Тепло вернется в Петербург на два дня перед окончательным похолоданием

Уходящее лето подарит напоследок два дня тепла. Фото: Артем КИЛЬКИН

Холодная и пасмурная погода, накрывшая Петербург в конце лета, все же отступит на пару дней. Суббота и воскресенье, если верить метеорологам, подарят жителям Северной столице и тепло и солнце.

- Сейчас прохладно, но в выходные будет теплее. С дневными температурами +21…+22 градуса по Петербургу и +18…+24 по Ленинградской области. Скорее всего будет сухо, вероятность дождей невысокая, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но потом солнце скроется с глаз и вновь начнет холодать. Если в понедельник еще будет около +19, но уже, вероятно, с осадками, то со вторника дожди станут интенсивнее, а термометры покажут около +17 градусов.

1 сентября также ожидается пасмурный день и +16...+18. А к концу следующей недели дневная температура упадет до +12 градусов днем и еще меньше - ночью. Первая часть осени теплой быть не обещает.

Метеорологи даже допускают первые заморозки и снег уже в течение сентября, правда в Ленобласти.

Но не все так плохо. Где-то во второй половине сентября в Петербург придет бабье лето. Станет сухо, а температура поднимется выше осенней климатической нормы. Не факт, что получится погулять в футболках, но небольшой заряд тепла перед окончательным похолоданием жители города на Неве все же получат.