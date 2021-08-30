«Без чужой помощи почти не ходит, забывает, о чем говорил»: Актеру Ивану Краско после инсульта потребуется реабилитация

90-летний народный артист России Иван Краско остается в НМИЦ имени Алмазова после перенесенного инсульта. Об этом "КП-Петербург" сообщил директор актера. По его словам, Краско уже перевели из реанимации в обычную палату. Но его состояние здоровья пока оставляет желать лучшего.

- Иван Иванович в палате в удовлетворительном состоянии, пытается улыбаться и подшучивать, просит говорить всем, что он репетирует, - рассказал "КП-Петербург" директор артиста Вячеслав Смородинов. - Но его колют лекарствами, рядом с ним сиделка 24 часа. Сейчас организм Ивана Ивановича еще слабый. С памятью у него все плохо, забывает, что говорил, боковое зрение ухудшилось, практически ничего не видит. Ходит слабовато, доходит до туалета, а обратно уже тяжело. Идти сам не может, сиделка помогает. Но врачи говорят, что у него все восстановится.

Артист, по словам представителей, перенес инсульт

На лечении Иван Краско проведет 10 дней, после этого его выпишут из больницы.

- А потом мы хотим его отвезти на реабилитацию в санаторий или профилакторий, - делится директор артиста. - Сам же Иван Иванович рвется в бой. Говорит - валяться я не люблю, не привык, про сцену поговорили с ним. Он очень хочется вернуться. Но слаб пока еще, поэтому недоволен. Говорит, что я его запихал в больницу. Но это все во благо его здоровья, я-то здесь не виноват. Врачи говорят, что окончательно он восстановится только через месяц.

Краско поедет на реабилитацию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас Иван Краско находится с сиделкой в палате. По словам директора артиста, она ему читает книги. В палате у актера большой телевизор, холодильник, душевая и саморегулирующаяся кровать.

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