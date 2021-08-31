Погода на 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге: Одеться стоит потеплее

Погода на 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый учебный год уже на носу. 1 сентября тысячи первоклашек, а также детей постарше отправятся в школу, а вместе с ними пойдут на праздник и родители. Однако, как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть. Рассказываем, какой будет погода на 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.

- Дневная температура 1 сентября составит около +16 градусов. Но утром, в период линейки, будет +12...+14. Осадков утром не ожидается, - рассказал ведущий синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Но зонт или дождевик с собой все же лучше прихватить. Синоптик отмечает, что небольшие дожди могут пройти в городе во второй половине дня.

В Ленинградской области утром будет попрохладнее - около 11-15 градусов тепла, днем до плюс 18 градусов. Также возможны кратковременные дожди в южных и юго-восточных районах региона.

Напомним, что школьная линейка 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет без жестких правил, но все же с ограничительными мерами.

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