Гробы с мертвецами перепутали в аэропорту Пулково

В аэропорту Петербурга перепутали гробы с мертвецами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аэропорту Санкт-Петербурга произошла путаница с гробами. Во вторник, 31 августа 2021 года, стало известно, что мужчина отправил через Пулково гроб с телом своей умершей супруги, но уже на кладбище в Краснодаре обнаружил, что хоронит совсем другого человека. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- По предварительным данным, мужчина перевозил тело умершей супруги. Гроб сдал в грузовой терминал, получил его в аэропорту Краснодара. После перевозки спецтранспортом к месту захоронения он обнаружил тело другого человека, - рассказали в ведомстве.

На данный момент прокуратура уже начала проверку в связи с ошибкой в оформлении гроба к отправке в грузовом терминале Пулково. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура даст оценку всем обстоятельствам, при наличии оснований примет меры реагирования.

Отметим, что откуда прибыло в Краснодар другое тело, а также кому оно принадлежит, не сообщается.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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