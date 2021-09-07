Блогеру Юрию Хованскому продлили арест по 8 октября 2021 года

Блогеру Юрию Хованскому продлили арест по 8 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Блогеру Юрию Хованскому снова продлили арест на месяц. Такое решение 7 сентября 2021 года вынес Куйбышевский суд Санкт-Петербурга. Скандально известный ютубер находится в СИЗО с лета за экстремистскую песню с черным юмором, в которой он одобрял действия боевиков во время «Норд-Оста», в том числе расстрел людей.

- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ, сроком по 8 октября 2021 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Блогеру грозит до 7 лет тюрьмы за оправдание экстремизма Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, Юрия задержали 9 июня за ролик с песней про теракт на Дубровке. Правда, само видео в сети появилось на год ранее. Изначально Хованский оправдывался за композицию, говоря, что никогда не исполнял ее перед жертвами терактов. После написал письмо из СИЗО с извинениями перед всеми.

Добавим, что по статье популярному блогеру-миллионнику грозит как денежный штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо доход осужденного за период от трех до пяти лет, так и лишение свободы. Причем срок приличный – от пяти до семи лет за решеткой.

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