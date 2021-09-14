Пункты вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге в 2021 году: Где и чем можно привиться от гриппа

Пункты вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На фоне пандемии коронавируса, прививочная кампания от сезонного гриппа в Северной столице как нельзя к стати. Многие не хотят сталкиваться с болезнью, теряя здоровье и время на работу и учебу. Рассказываем, где находятся пункты вакцинации от гриппа в Санкт-Петербурге в 2021 году.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ

Привиться от гриппа в Санкт-Петербурге в 2021 году можно, традиционно, в каждой поликлинике. Вакцинация проходит бесплатно, при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт. Кроме того, в этом году пункты вакцинации от гриппа располагаются в тех же местах, где и пункты вакцинации от коронавируса. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.

Для большего охвата населения открылись и мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они появились у ряда станций метро.

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ

С конца августа в Петербурге от гриппа прививают препаратом "Ультрикс Квадри". В город поступило более 623 тысяч доз. Вакцина предназначена для взрослых и детей от 6 месяцев до 60 лет и защищает сразу от трех штаммов гриппа.

Также с сентября в Петербурге появилась вакцина "Совигрипп" в количестве 720 тысяч доз.

Всего в этом году в Северной столице планируют привить от гриппа порядка 3,2 миллионов человек. Особое внимание уделяется пожилым людям и горожанам с хроническими заболеваниями.

ПАМЯТКА

Для тех, кто планирует вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса, важно помнить, что между прививками должен быть интервал в один месяц. Перед процедурой надо обязательно проконсультироваться с врачом.

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