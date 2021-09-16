В кожаной куртке и исхудавший: Как изменился историк Олег Соколов за 9 месяцев после приговора

Соколов исхудал в СИЗО Фото: предоставлено Объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга

В Петербурге спустя девять месяцев возобновились судебные баталии по делу 65-летнего историка Олега Соколова, убившего и расчленившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. В последний раз бывший доцент СПбГУ появлялся перед телекамерами в декабре 2020 года, когда в Октябрьском районном суде ему зачитывали приговор. Историк казался отрешенным и за время вынесения вердикта не проронил ни слова. Судья, рассмотрев дело, назначила 12,5 лет колонии строгого режима. На тот момент историк отказывался комментировать решение суда. Единственное, что он спросил: "Как мне теперь созвониться с пожилыми родителями".

Чуть позже в интервью "КП-Петербург", Соколов заявил, что считает приговор несправедливым и суровым. С момента вынесения приговора в жизни Соколова многое изменилось. Связаться с родителями он так и не смог. А перед апелляцией стало известно, что рассмотрение жалобы историка будет омрачено смертью его отца. По словам матери Соколова, глава семейства не выдержал горя и скончался.

Соколов после приговора потерял отца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Сын в тюрьме, муж в гробу, - сказала в интервью "КП-Петербург" Людмила Соколова.

Апелляцию историку должны были рассмотреть еще два месяца назад. Но в тот момент он заявил, что хочет лично участвовать в судебном заседании. Суд пошел ему на уступки и перенес апелляцию на 16 сентября. В сам зал суда журналистов при этом не пускают. Однако в городском суде организовали видеотрансляцию - и вот историк вновь предстал вновь перед публикой.

Так Соколов слушал свой приговор в декабре 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Историк Соколов после последнего суда резко сменил имидж. Если раньше он ходил в рубашке и костюме с пиджаком, то на апелляцию он пришел в необычном стиле - коричневой кожаной куртке. Под верхней одеждой на Соколове был тот же красный джемпер, в котором он был сразу же после задержания.

При этом Соколов похудел, стал выглядеть моложе и вел себя более сдержанно. Во всяком случаем никаких пламенных речей и хождений по "аквариуму" из угла в угол, он не устраивал.

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