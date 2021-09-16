«Не выдержал трагедии»: Умер отец историка Соколова, убившего аспирантку Ещенко

Отец Соколова не дождался заседания суда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возобновляется судебная баталия по делу 65-летнего историка Олега Соколова, убившего и расчленившего 24-летнюю аспирантку-невесту Анастасию Ещенко. В декабре 2020 года суд признал экс-доцента СПбГУ, специалиста по эпохе Наполеона виновным в убийстве и приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима. Само убийство произошло в ночь с 8 на 9 ноября 2019 года в квартире доцента на набережной реки Мойки. Во время ссоры историк достал обрез и несколько раз выстрелил в голову своей возлюбленной. По словам Соколова, в тот момент он не осознавал, что творил. Однако во время первого допроса он заявил, что конфликт уже закончился, и Настя легла спать, после чего и произошло убийство. Суд отверг слова историка, что тот себя якобы не контролировал, и пришел к выводу, что Соколов осознавал все свои действия.

Семья Анастасии Ещенко согласилась с приговором суда и сроком, назначенным Соколову. Но сам экс-доцент СПбГУ посчитал такой приговор суровым и вместе с адвокатами обжаловал его. Сегодня, 16 сентября, в городском суде Санкт-Петербург рассмотрят апелляцию по делу историка. Суд может снизить назначенное наказание или отправить дело на новое рассмотрение. Однако, как выяснила «КП-Петербург», само заседание для историка будет омрачено трагедией, которое произошло в его семье. Отец Олега Соколова не дождался апелляции. Бывший офицер скончался, не выдержав произошедшей трагедии. Об этом «КП-Петербург» перед заседанием рассказала мать историка.

Историк и Анастасия планировали свадьбу Фото: СОЦСЕТИ

- Я знаю, конечно, что сегодня заседание суда, - вздохнула Людмила Соколова в разговоре с «КП-Петербург». – Но мне практически сейчас не до него. У меня муж умер. Отец Олега, который любил его без памяти, который никогда ему грубого слова не говорили, не бил, не ругал. Он его очень любил. И когда Малахов по телевизору показывал нашего сына, с ним случился приступ. Он болел-болел и вот умер два месяца назад. У меня трагедия. У меня сын в тюрьме, а муж в гробу. Муж не выдержал того, что произошло.

- Вы сами как себя чувствуете?

- Я на одном волоске живу. Сегодня живу, а завтра нет. Такая семья была нормальная: ни драк, ни скандалов. Тихая и спокойная семья. Мы воспитывали Олега, дали два образования. Отец старался, кормил и поил его. И вот в результате, что получилось. Он вышел в люди неподготовленный у нас. Я не могу больше…

Историк убил и расчленил невесту в квартире на Мойке Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ваш сын знает о смерти отца?

- Конечно. Он расстроился. Но не я ему сообщала о смерти отца, а адвокаты. Мне с ним не дают встретиться. Просто я не могу ни писать, ни читать. Я ослепла от такой трагедии. То, что произошло, мне бы и во сне не приснилось. Столько лет прожили в спокойствии и вдруг такая беда.

Отец Соколова не выдержал трагедии Фото: Прямой эфир

- Вы ждете, что суд снизит срок?

- Ничего не изменится. Это бесполезный номер. Конечно, я хочу, чтобы снизили срок. Я хочу, чтобы его вообще освободили! Потому что он невиновен ни в чем. Его просто подставили, он взрывной человек, и с ним вот так поступили. Шпана всякая бездарная, которая ничего не может сделать, только человека загубить. Хотела бы я, чтобы ему меньше дали. Но сегодня суд ничего не изменит.

Мать и отец Соколова Фото: iz.ru

- То есть, вы считаете, что сына подвели под убийство?

- Там все замешаны были. Особенно Понасенков. Серые мыши, которые ничего не знают в науке, они долбят парней, которые что-то понимают. Сын мне не говорил про этот конфликт. И вдруг мы узнали о трагедии.

Анастасия была аспиранткой СПбГУ Фото: СОЦСЕТИ

- Как ваш сын сам себя чувствует в СИЗО?

- Не пишите о нем плохо. Потом очнутся все. И поймут, что загубили настоящего историка. Он гений! Это великий человек. Он и сейчас в тюрьме тоже книгу пишет. Ему там документы присылают. Он не может без этого. У меня сын вспыльчивый, но зла никому не желал. Мы его не учили с людьми бороться. Но он попал в эту передрягу. Для нас это трагедия. Я не в состоянии сейчас что-то говорить больше, мне 88 лет. Все, я больше не могу жить на свете.

Ранее Соколов просил дать ему возможность встретиться с родителями Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сам историк ранее просил суд дать ему возможность встретиться с родителями, считая, что они долго не проживут. Соколов гордился своим отцом, об этом он рассказывал в интервью "КП-Петербург":

"Я очень люблю моих родителей. Им сейчас очень тяжело, ведь они уже немолодые, в этом году им исполняется по 87 лет, и они чувствуют себя очень плохо. Но они, несмотря на все, поняли меня, поддерживают меня как могут, и я склоняюсь перед ними. Мой отец настоящий герой нашей страны, офицер и ученый, участник десятков испытания ядерного оружия. Самоотверженно действуя во время этих испытаний, он был облучен, тяжело ранен, но не покинул свой пост в трудный момент. Был награжден боевыми орденами. Сейчас он едва двигается, но нашел в себе силы написать мне благородное мужественное письмо настоящего воина. Не упрекая меня ни в чем, он выразил только сочувствие, понимание и пожелал выдержать все испытания".

Апелляция по делу Соколова начнется в 14:30 16 сентября.

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