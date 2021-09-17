Родила и тут же утопила в ведре: Жительницу Ленобласти подозревают в жестоком убийстве дочери

В Ленобласти 29-летнюю мать подозревают в жестоком убийстве новорожденной дочери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет подозревает жительницу Волхова, что находится в Ленобласти, в жестоком убийстве новорожденной дочери. По данным ведомства, все произошло 16 сентября в квартире одного из жилых домов города. В СК считают, что 29-летняя женщина родила малышку и тут же решила от нее избавиться – утопила в ведре с водой. По факту трагедии возбудили уголовное дело. Мать пока сложно допросить.

- Женщину госпитализировали в больницу из-за серьезного ухудшения здоровья, она в реанимации в тяжелом состоянии. Специалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование уголовного дела только началось. Отдельно сотрудников СК интересуют мотивы матери. Не исключено, что она была в психотравмирующих условиях. Ей грозит до 5 лет колонии.

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