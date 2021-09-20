«Кекс стал просто огненный»: Жена Вячеслава Малафеева рассказала, как спасла брак от развода

Жена Вячеслава Малафеева рассказала о спасении брака от развода. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Екатерина Малафеева, вторая жена легендарного вратаря «Зенита», рассказала о спасении брака от развода. В своем Instagram супруга призналась, что год назад пара действительно думала разбежаться. Накопилось много проблем – муж и жена перестали друг друга понимать, каждый пытался командовать и тянуть на себя одеяло.

Как пишет Екатерина, одним из лекарств стало совершенствование сексуальной энергии, влияющей на все сферы жизни. Кроме этого пара распределила обязанности по бизнесу (Малафеев владеет агентством недвижимости – Прим.ред.), а также начала больше говорить друг другу о потребностях, вплоть до интимных.

Супруги вместе не только отдыхают, но и занимаются спортом. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

- Мы начали заново друг друга изучать. Я озвучивала мужу, чего мне не хватает, чтобы хотелось изменить. У нас открылось второе дыхание. Стали больше времени проводить наедине. Вновь ходить на свидания. Устраивать сюрпризы. Не лезем в работу друг друга, а только качественно поддерживаем. А самое главное – кекс стал просто огненный! – делится Екатерина.

Ранее Вячеслав Малафеев высказался, что не против увидеть свою жену в откровенной фотосессии.

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