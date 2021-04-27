Жена Вячеслава Малафеева похвасталась идеальным сексом с мужем на протяжении 10 лет отношений

Екатерина Малафеева раскрыла пикантные подробности интимной жизни с мужем, легендарным вратарем "Зенита". Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Супруга Вячеслава Малафеева похвасталась тем, что уже на протяжении 10 лет у нее нет никаких проблем в сексе с мужем. Екатерина сообщила об этом своим подписчикам в Instagram. Поклонники вечно энергичной женщины периодически задают ей личные вопросы, но настолько интимный – впервые. Жена легенды «Зенита» увиливать не стала и постаралась ответить честно и искренне.

Супружеская пара на фотографиях часто выглядит очень страстно. Но и нежности место есть. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

- Как часто занимаемся сексом с мужем? Мы в отношениях 10 лет. Проблем нет. Все как в первый день. В этом плане мы нашли друг друга (подмигивает смайликом). Любим экспериментировать и поддерживать сексуальность на уровне, - ответила подписчику Екатерина.

Более того, супруга бывшего вратаря «Зенита» намекнула, что может сняться в эротической фотосессии какого-нибудь журнала. По словам Екатерины, она не видит в этом что-то плохое. Да и сам Вячеслав не против, что уже развязывает руки.

Екатерина не стесняется говорить с подписчиками на интимные темы. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Добавим, что несколько месяцев назад семья Малафеевых вынужденно отправила дочь Ксению в реабилитационную клинику. Ранее подростка поймали с наркотиками, полиция даже возбудила уголовное дело. По словам мачехи, девушка успешно проходит лечение и готовится к ЕГЭ.

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