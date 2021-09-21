Задушенный в «Крестах» арестант сам просил сокамерника убить его

Убийство в колпинских "Крестах" могло быть совершено по просьбе погибшего. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неожиданный поворот получило дело об убийстве арестанта в душевой изолятора «Кресты-2». По данным источника «КП-Петербург», погибший мог сам попросить задушить себя. Известно, что он был инвалидом и нахождение в условиях изолятора давалось ему тяжело. По крайней мере именно так заявил сосед по камере, убивший мужчину.

- Он рассказал, что погибший сам обратился с просьбой лишить его жизни и тогда мужчина, находящийся под следствием по обвинению в убийстве, задушил сокамерника полотенцем, - рассказал источник «Комсомолки».

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело, в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

- Следственным отделом по Колпинскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 (убийство), в отношении мужчины 1975 года рождения. Ему предъявлено обвинение. По данным следствия, обвиняемый, вечером 19 сентября, находясь в помещении душевой комнаты следственного изолятора вместе с арестованным 1984 года рождения, задушил последнего полотенцем, - сообщает пресс-служба Следкома.

Известно, что погибший был инвалидом-колясочником и находился под следствием по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Его предполагаемый убийца проходит по делу об убийстве и покушении на убийство - в апреле 2021 года он напал на сына с отцом у гостиницы «Пулковская» в Петербурге. 41-летний мужчина тогда погиб на месте, его отец получил несколько ножевых ранений и был госпитализирован. При этом, нападавший ранее проходил лечение у психиатра, но потом был выписан из стационара.

Учитывая возможность частичного сложения наказаний, срок для обвиняемого уже в двух убийствах, может получиться внушительным.