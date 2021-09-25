SUP-карнавал, дневная разводка мостов и перекрытые улицы: Как прошел Всемирный день туризма в Санкт-Петербурге

"КП" показывает и рассказывает, как прошел День туризма в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» рассказывает, как прошел Всемирный день туризма в Санкт-Петербурге. Разнообразные мероприятия шли в городе на протяжении всей субботы, 25 сентября. В этот день в Северной столице правил балом североатлантический циклон, из-за которого периодически шел дождь, а на небе установились серые облака.

Погода была типично осенней для Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но непогода не помешала 30-40 смельчакам взобраться на надувные SUP-доски и на протяжении пары часов гулять по воде от набережной Крюкова канала, по Мойке до Невского, а затем обратно.

- В этот раз нарядов было не так много, как на SUP-фестивале летом. Был лось Лосилий из Ленобласти, Минни Маус, девушка в осеннем гербарии, принцессы, мушкетеры, короли, викинги и кролики, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург» с места.

Два моста в центре города развели средь бела дня для прохода кораблей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для детей организовали отдельную программу – квесты по теме «Острова сокровищ» в Петропавловской крепости. Отдельный праздник для желудка был во рамках гастрономического фестиваля «Кулинарные посольства» на улице Большой Морской, где предлагали отведать кухню друзей Петербурга из-за рубежа.

Ярких красок в серый день добавили сап-серферы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главной точкой притяжения стали Благовещенский и Дворцовый мосты. Их развели прямо посредине дня, дабы под переправами прошел парад яхт и ведомственных судов. На кораблях были гигантские «смартфоны». На экранах транслировались фотографии гостей и жителей города, размещенные в соцсетях с хэштегами праздника.

Мосты разводили на полчаса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- К сентябрю Петербург посетили около 3 млн гостей, – рассказал журналистам председатель комитета по туризму Сергей Корнеев. – Это, конечно, меньше, чем в год до пандемии – 2019-м. Тогда у нас был рекорд, всего около 5 млн российских туристов и примерно столько же иностранных. Петербург сохранил свое высокое качество гостеприимства. Мы открыты для гостей из России и других стран.

Попробуйте угадать образ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единственными недовольными из-з Дня туристов были, пожалуй, только автомобилисты, которые терпели временные перекрытия улиц в центре. Общественный транспорт заранее запустили по маршрутам объезда, так что больших проблем для пассажиров не возникло.

Под конец дня свой сезон закрыли аквабайкеры. На городских реках было в последний раз столь оживленно. День туризма в Петербурге закончился симфоническим гала-концертом и водным шоу.

Добавим, что на организацию праздника Смольный потратил 32,1 млн рублей.