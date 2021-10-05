«Бывают голодные женщины»: Жена Вячеслава Малафеева прокомментировала внимание к мужу со стороны экс-супруги Гуфа

Екатерина Малафеева прокомментировала инцидент с участием мужа и экс-супруги Гуфа. Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Жена легендарного вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева впервые прокомментировала скандал с участием мужа. Напомним, недавно он публично рассказал о произошедшем с ним и с экс-супругой рэпера Гуфа. Айза Долматова флиртовала с Малафеевым в реалити-шоу «Звезды в Африке». Например, участники открыто разговаривали о сексе. После этого Екатерина Малафеева сказала, что пара берет паузу в отношениях. Сам Вячеслав разводил руками и сетовал, что столько слухов не слышал за всю футбольную карьеру.

И вот, супруга легенды «Зенита» спустя пару дней молчания решила рассказать подписчикам в Instagram, что перерыв в отношениях не связан с инцидентом в Африке. Как рассказывает Екатерина, ей множество раз «обрывали» телефон, поэтому у нее, что называется, накипело.

- Наши отношения со славой никоим образом не относятся к той ситуации, которую вы все так классно транслируете мне. Слушайте, бывают голодные женщины! Когда Слава вернулся с проекта, он сразу меня предупредил, что был такой инцидент. Мы со Славой сейчас взяли паузу именно исключительно потому, что мы два взрослых человека. Та матрица жизни, в которой мы жили, она прекрасна, но она себя изжила, - сообщила Екатерина в «историях» своего Instagram-аккаунта.

По словам жены Малафеева, они будут снова учиться чувствовать поддержку, взаимопонимание, доверие, а также работать над тем, чтобы не нарушать границы друг друга. Пара по-прежнему совместно воспитывает троих детей. Судя по соцсетям, супруги сейчас сконцентрированы на развитии собственных бизнесов.

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