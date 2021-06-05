Экс-вратарь «Зенита» о дочке, которой грозит 12 лет за наркотики и отношениях в семье: «Это мой крест»

Вячеслав Малафеев и его нынешняя жена Екатерина рассказали Ксении Собчак о всех трудностях семейной жизни. Фото: instagram.com/malafeev16ru

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев дал большое интервью телеведущей Ксении Собчак. В программе «Док Ток» на Первом канале, он рассказал о трагической гибели его первой жены Марины 10 лет назад, о том, как встретил нынешнюю супругу Катю, как ее приняли дети от первого брака и о проблемах с дочкой Ксюшей, которой грозит 12-летний срок за распространение наркотиков. Телеведущая пришла в гости к экс-футболисту и его жене.

- Когда жена погибла, я пришел сказать детям: «Мамы больше нет». Максим, ему было пять, еще не все понимал. Он просто сказал: «Пап, все? - Я побежал». А Ксюша была на два года старше. Она всю ночь плакала. Она была очень близка с мамой, - вспоминает Малафеев.

Тогда он еще не думал, что снова женится и лишь дал себе обещание воспитать детей такими, чтобы Марина ими гордилась. Но со временем Вячеслав начал вновь задумываться о том, чтобы кто-то был рядом: «Решил: не буду искать маму для детей, буду искать жену себе».

Подросшая девочка стала проблемным подростком. Фото: СОЦСЕТИ

ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК

С детьми Екатерину он познакомил не сразу. Когда привел ее домой, сын Максим воспринял ситуацию спокойно, а Ксюша напряглась «иголки выпустила».

- Когда я встретила ее в семь лет, не могла поверить, что дети так могут себя вести, как взрослый. Я поняла, что она ее будет «раскрываться», - рассказала Ксении Собчак сама Екатерина.

Но настоящие проблемы начались позже, когда Ксюша начала заниматься художественной гимнастикой. Как она вспоминала, ее «гнобили»тренеры, подшучивая, что девочка съела лишнего и ей надо срочно похудеть. Ребенок начал отказываться от еды.

- Похудение ушло в крайность, она выбрасывала еду. За первый год у нее ухудшились отношения с родителями, друзьями. Она в 11 лет весила 23 килограмма. Мы ее лечили, возили в Израиль, были и всякие бабки и монахи и эзотерики, вспоминает Екатерина, которой пришлось почти что жить по больницам с приемной дочкой в течение года

Вячеслав стремился быть хорошим отцом и не понимает, что пошло не так. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Была ремиссия и подъем веса до 32 кг, но Ксюше это было тяжело морально, она ела приписанные врачами антидепрессанты пачками. С этого все и началось, а проблем подкинул переходный возраст.

- Мы ее как-то застукали, она нюхала дезодорант. Потом друзья начали приходить, она с ними выпивала - у нас дома камеры, все видно. Я был строгим, понимал, что нельзя дать слабины, разговаривал с ней. Но это проблема характера, да и у подростков идет отрицание того, что предлагают родители «хочется делать все наоборот», - сокрушается отец. -Ей надо быть с друзьями, ругаться матом, показать, что взрослая: «меня это закаляет» и при том знать, что у нее обеспеченная семья и ей будут помогать. А с чего бы? Я с 16-18 лет начал зарабатывать. У нее этого нет, цели.

НАРКОТИКИ - ЖИЗНЕННЫЙ УРОК

Произошла серия конфликтов и в 16 лет девушка ушла из дома, чтобы жить со своим парнем. Но и им она вертела, как хотела. Записывала откровенные видео, матерные песни, жаловалась, что тоскует по родной маме, но потом говорила отцу, что просто так «хайпует», набирая подписчиков в Инстаграм, где продавала рекламу. Она даже собрала вещи отца, матери и родного брата и отнесла их в комиссионку, откуда их пришлось выкупать уже папе. Брат Максим после этого перестал разговаривать с сестрой.

17-летней Ксюше грозит 12 лет за наркотики. Фото: СОЦСЕТИ

В итоге дело закончилось наркотиками, полицией и возможным сроком - Ксюше грозит до 12 лет тюрьмы. Отец решил не спускать дело на тормозах и дать дочке жизненный урок.

- Это из детства. Когда она была с мамой, была вседозволенность: все, что хочешь, все будет. И отношении к людям, говорила как хочет и никто ей запретить не мог. Я не помню, за чтобы ее хвалил в последнее время. Мне обидно, что я как родитель все для нее делал. Через пряник, через кнут. Я приходил: «Ксюха, что тебе сделать?» А она все по-своему, - рассказал Собчак экс-футболист. - Я понимаю, мог бы сделать что-то лучше. И моя обида на Ксюшу, это моя обида на себя. Конечно, я ее люблю, как можно не любить своего ребенка? Но сидишь, все взвешиваешь и не понимаешь, что не так? На реабилитацию она сама поехала. Мы два часа разговаривали обо всем, о жизни, о будущем, я пытался понять, что мы упустили и не понял - ничего такого не было. Я осознаю, что она больна. Я не могу злиться на человека, которому нужна медицинская помощь, но я ее не брошу, это мой крест. Это испытание, но мы его пройдем.

Сейчас Ксения Малафеева находится в реабилитационной клинике. У родителей есть надежда, что дочь идет на поправку. Кроме нее в семье бывшего зенитовца растут двое мальчиков - от первого и второго браков. И они с женой задумываются о еще одном ребенке, девочке. Для баланса.

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