«Я хочу жить»: Тяжелобольная Алиса Казьмина подозревает, что на нее навели порчу

Алиса и Андрей Аршавин развелись в 2018 году. Фото: Тимур ХАНОВ

Страсти между Андреем Аршавиным и его супругой Алисой Казьминой продолжают разгораться. Мать его младшей дочери вышла на связь спустя два месяца молчания и рассказала о своем самочувствии. Напомним. Казьмина страдает аутоиммунным заболеванием и полгода назад она лишилась половины носа. Сейчас она подозревает, что на нее навели порчу.

- Прислужники Люцифера забрали у меня и моих детей все. Но есть то, что не под силу, никакое ее ритуальное действие надо мной не заберёт у меня жизнь. И любовь детей. Поэтому сейчас я хочу жить, а кто-то выживать, - написала Алиса Казьмина в Instagram.

Экс-супруга футболиста два месяца назад жаловалась на состояние здоровье и утверждала, что находится при смерти. К этому состоянию ее также, по ее словам, подтолкнули разборки с семьей бывшего мужа. Казьмина вместе со своими детьми живет в коттедже в Петербурге, который принадлежит матери Аршавина. Через суд они пытаются выселить бывшую невестку, но та не собирается покидать дом.

- Плохо я, на сегодняшний день неоперабельная. Лицо, его нет. Но вы знаете и красивой уже была, и счастливой от этого, сейчас я не менее радуюсь жизни, даже больше. В обрыв дотолкнула чертовское создание, даже сломала, лишила всего. Но с обрыва проще подниматься, когда ничего нет, - поделилась Алиса.

Напомним, Алиса и Андрей поженились в 2016 году. Аршавин ради новой супруги оставил Юлию Барановскую с двумя детьми и беременную третьим. Прожив чуть больше двух лет с новой возлюбленной, Аршавин подал на развод. При этом известно, что его супруга Казьмина не раз прощала ему многочисленные измены. Последний инцидент произошел в декабре 2018 года, когда Андрей хорошо отдохнул в петербургском стрип-клубе.

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