Обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге: Кто должен привиться до 15 ноября 2021 года

Обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный санитарный врач Петербурга обновил список категории граждан, кто обязан привиться от коронавируса. Такие меры были приняты на фоне резкого подъема заболеваемости. Обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге теперь вводится Роспотребнадзором. А это значит, что нарушителей отныне могут привлекать к административной отвественности. Рассказываем, кому надо привиться до 15 ноября 2021 года.

КОМУ НАДО ПРИВИТЬСЯ

Обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге теперь распространяется на работников следующих сфер:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания;

- торговли, курьерской доставки;

- общественного питания, в том числе курьерской доставки;

- услуг временного проживания, гостиницы, хостелы;

- общественного транспорта и такси;

- бытовых услуг, прачечных, химчисток;

- салонов красоты, СПА, массажных салонов, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов;

- клиентских отделений финансовых организаций;

- МФЦ, ЖКХ;

- культурных, просветительских, выставочных, музеев, библиотек, экскурсий,

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе кино, театры и концерты;

- работники государственной власти, муниципальные службы, подведомственные организации.

КОГДА НАДО ПРИВИТЬСЯ

До 15 ноября 2021 года руководители вышеперечисленных организаций должны обеспечить проведение вакцинации не менее 80 процентов работников хотя бы первым компонентом вакцины. До 15 декабря 2021 года все они должны уже закончить курс вакцинации, в том числе и однокомпонентной.

Также с 15 ноября Роспотребнадзор начнет проверки. Нарушителям могут грозить административные наказания.

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