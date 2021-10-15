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Происшествия15 октября 2021 16:11

«Я этого не совершал»: Многодетный отец перед признанием в убийстве пропавшей матери троих детей в Кудрово сделал заявление

Бывший сожитель Анастасии Пикаловой долгое время не мог поделить с ней ребенка
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Мужчину подозревают в убийстве экс-возлюбленной

Мужчину подозревают в убийстве экс-возлюбленной

Фото: СОЦСЕТИ

В Кудрово не утихают страсти вокруг убийства 23-летней Анастасии Пикаловой, которая почти неделю считалась пропавшей. У Насти остались трое детей: близнецы и годовалый малыш. Именно из-за младенца, судя по всему, и произошла трагедия. Мастер маникюра пропала после работы, когда поехала к своему бывшему супругу проведать младшего сына. Чуть позже в полиции он рассказал, что в тот день они ехали к его маме, поссорились, и он ее высадил из машины в гаражах.

Волонтеры пять дней прочесывали местность, но никаких следов пропажи так и не нашли. В итоге накануне бывший сожитель Насти – 34-летний Александр – признался, что именно он убил экс-возлюбленную. Но мать подозреваемого уверена, что его вынудили дать эти показания.

«РЕБЕНОК НЕ МОГ СПАТЬ БЕЗ МАМЫ, А ОТЕЦ ЕЕ НЕ ПУСКАЛ К НЕМУ»

Анастасия с Александром прожили вместе несколько лет. К тому моменту у девушки уже были двое детей-близнецов. Поначалу бойфренд пытался принять их, но позже у пары родился общий ребенок. В семье начались скандалы. Как говорят подруги Насти, она часто жаловалась на своего возлюбленного.

У Анастасии осталось трое детей

У Анастасии осталось трое детей

Фото: СОЦСЕТИ

- Настя говорила, что он ее обижал, - вздыхает начальница Анастасии Ксения. - Она ушла от него, потому что он плохо к ней относится. Она говорила коллегам, что он распускал руки, бил ее. Она из-за этих отношения страдала. Хотя на ее работе это не отражалось. Она очень много работала. Качественно и быстро, даже в выходной прибегала, если приходили клиенты.

Однако расставание не вышло красивым. Супруги долгое время не могли поделить общего ребенка. Поэтому девушка пыталась искать компромисс.

- Он хотел младшего ребенка у нее отобрать, - продолжает начальница Ксения. – И она нашла компромисс, что младенец периодически ночует там у него. Из-за того, как они делили ребенка, Настя даже вызывала полицию. Он не отдавал ребенка. Годовалый малыш очень-очень плакал. Он просто не засыпал без мамы. Но ее сожителя это не смущало. Он не реагировал на это вообще.

Волонтеры обыскали местность, где якобы пропала Настя

Волонтеры обыскали местность, где якобы пропала Настя

Фото: СОЦСЕТИ

В день пропажи Настя поехала как раз к своему бывшему, у которого находился ребенок. После этого она пропала.

- Она последние два дня перед исчезновением была подавленная, - вспоминают коллеги Насти. - Ей кто-то постоянно звонил, она выходила разговаривать. Но она не говорила никому, кто ей названивает.

Видевшим ее последним Александр подтверждал, что виделся с матерью своего ребенка в тот день. Но утверждал, что малыш был у его мамы. Они поехали с Настей на его машине к ней, когда и рассорились.

- Александр настаивает на этой версии. Он не прятался, отвечал на звонки, общался вежливо, - делятся подруги Насти.

Но силовики не поверили его рассказу. Как и родственники Насти. Долгое время версия Александра проверялась. Поначалу в Сети объявили о поисках Анастасии. Ориентировки на нее распространяли поисковые отряды. В соцсетях публиковались данные о ее пропаже. Но позже родственники резко прекратили призывать людей к поискам Насти. Им такое указание дали сотрудники полиции. В то же время сам Александр пропал.

ЗАСЕКРЕЧЕННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ

Мать Александра рассказывала «КП-Петербург», что ее сына 13 октября вызвали на допрос к 12.00. Перед тем, как он уехал, мама даже поинтересовалась, не нужна ли ему юридическая помощь.

- Я сказала ему: «Саша, может, адвоката взять?». А он мне ответил: «Мама, я ничего такого не делал. Я пойду и вернусь».

После этого Александр перестал выходить на связь. Родители почти два дня не могли узнать, где он. Силовики сообщали им, что не знают, где находится их сын.

- Нам уточнили, что его не задерживали, - говорит мама Александра. – Отец Саши даже ездил писать заявление в прокуратуру, чтобы нам сообщили, где он.

Не подтверждали задержание Александра и в СУ СКР по Ленинградской области. Незадолго до релиза о раскрытии убийства там сообщили, что управление вообще не занимается этой историей…

Мужчину задержали по подозрению в убийстве

Мужчину задержали по подозрению в убийстве

Фото: СОЦСЕТИ

- Задержан бывший сожитель пропавшей, - спустя несколько часов признали в СУ СКР по Ленинградской области. - В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении и указал место сокрытия тела потерпевшей, которое находилось в воде в заброшенном доме в городе Кудрово.

Чуть позже следователи сообщили, что нашли и тело Анастасии. Однако пока утверждать, что обнаружили именно ее, они не могут.

- Еще официального опознания не было. Родителям следователи еще ничего не сообщали, - пояснила «КП» начальница Анастасии.

«НАСТЯ ЕЩЕ ЖИВА?»

Родственники Александра пытались пробиться к нему с адвокатом сначала до официального объявления о его задержании, а потом после. При этом, несмотря на признание, адвоката семьи к Александру так и не пустили.

- Человека двое суток допрашивали, а нам говорили, что его у них нет, - поделилась с «КП-Петербург» мать Александра. – Я думаю, что его заставили дать показания, чтобы закрыть дело. Он невиновен, все сшито белыми нитками. Адвоката к нему не пустили до сих пор! Я вообще считаю, что Настя еще, может быть, жива. Надо ее искать.

Следователи обнаружили труп, но не опознали его Фото: СКР

Следователи обнаружили труп, но не опознали его Фото: СКР

Тем временем мать самой Анастасии сейчас почти не общается с журналистами. Коллеги ее дочери организовали для семьи сбор денег на похороны и воспитание детей, оставшихся без мамы.

- Да, я подписывала бумагу о сборе денег, - подтвердила «КП-Петербург» мать Анастасии Людмила.

- Вам нужна какая-то еще помощь?

- Нет, спасибо. Сейчас рядом со мной родственники, они мне помогают.

В ближайшее время суд должен решить, отправить ли она Александра под арест. Мужчине грозит до 15 лет колонии. К слову, у него от первого брака тоже осталось двое детей.

Следком опубликовал видео с места обнаружения тела убитой многодетной матери в Кудрово
Видео: СК РФ

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