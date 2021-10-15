«Я этого не совершал»: Многодетный отец перед признанием в убийстве пропавшей матери троих детей в Кудрово сделал заявление

Мужчину подозревают в убийстве экс-возлюбленной Фото: СОЦСЕТИ

В Кудрово не утихают страсти вокруг убийства 23-летней Анастасии Пикаловой, которая почти неделю считалась пропавшей. У Насти остались трое детей: близнецы и годовалый малыш. Именно из-за младенца, судя по всему, и произошла трагедия. Мастер маникюра пропала после работы, когда поехала к своему бывшему супругу проведать младшего сына. Чуть позже в полиции он рассказал, что в тот день они ехали к его маме, поссорились, и он ее высадил из машины в гаражах.

Волонтеры пять дней прочесывали местность, но никаких следов пропажи так и не нашли. В итоге накануне бывший сожитель Насти – 34-летний Александр – признался, что именно он убил экс-возлюбленную. Но мать подозреваемого уверена, что его вынудили дать эти показания.

«РЕБЕНОК НЕ МОГ СПАТЬ БЕЗ МАМЫ, А ОТЕЦ ЕЕ НЕ ПУСКАЛ К НЕМУ»

Анастасия с Александром прожили вместе несколько лет. К тому моменту у девушки уже были двое детей-близнецов. Поначалу бойфренд пытался принять их, но позже у пары родился общий ребенок. В семье начались скандалы. Как говорят подруги Насти, она часто жаловалась на своего возлюбленного.

У Анастасии осталось трое детей Фото: СОЦСЕТИ

- Настя говорила, что он ее обижал, - вздыхает начальница Анастасии Ксения. - Она ушла от него, потому что он плохо к ней относится. Она говорила коллегам, что он распускал руки, бил ее. Она из-за этих отношения страдала. Хотя на ее работе это не отражалось. Она очень много работала. Качественно и быстро, даже в выходной прибегала, если приходили клиенты.

Однако расставание не вышло красивым. Супруги долгое время не могли поделить общего ребенка. Поэтому девушка пыталась искать компромисс.

- Он хотел младшего ребенка у нее отобрать, - продолжает начальница Ксения. – И она нашла компромисс, что младенец периодически ночует там у него. Из-за того, как они делили ребенка, Настя даже вызывала полицию. Он не отдавал ребенка. Годовалый малыш очень-очень плакал. Он просто не засыпал без мамы. Но ее сожителя это не смущало. Он не реагировал на это вообще.

Волонтеры обыскали местность, где якобы пропала Настя Фото: СОЦСЕТИ

В день пропажи Настя поехала как раз к своему бывшему, у которого находился ребенок. После этого она пропала.

- Она последние два дня перед исчезновением была подавленная, - вспоминают коллеги Насти. - Ей кто-то постоянно звонил, она выходила разговаривать. Но она не говорила никому, кто ей названивает.

Видевшим ее последним Александр подтверждал, что виделся с матерью своего ребенка в тот день. Но утверждал, что малыш был у его мамы. Они поехали с Настей на его машине к ней, когда и рассорились.

- Александр настаивает на этой версии. Он не прятался, отвечал на звонки, общался вежливо, - делятся подруги Насти.

Но силовики не поверили его рассказу. Как и родственники Насти. Долгое время версия Александра проверялась. Поначалу в Сети объявили о поисках Анастасии. Ориентировки на нее распространяли поисковые отряды. В соцсетях публиковались данные о ее пропаже. Но позже родственники резко прекратили призывать людей к поискам Насти. Им такое указание дали сотрудники полиции. В то же время сам Александр пропал.

ЗАСЕКРЕЧЕННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ

Мать Александра рассказывала «КП-Петербург», что ее сына 13 октября вызвали на допрос к 12.00. Перед тем, как он уехал, мама даже поинтересовалась, не нужна ли ему юридическая помощь.

- Я сказала ему: «Саша, может, адвоката взять?». А он мне ответил: «Мама, я ничего такого не делал. Я пойду и вернусь».

После этого Александр перестал выходить на связь. Родители почти два дня не могли узнать, где он. Силовики сообщали им, что не знают, где находится их сын.

- Нам уточнили, что его не задерживали, - говорит мама Александра. – Отец Саши даже ездил писать заявление в прокуратуру, чтобы нам сообщили, где он.

Не подтверждали задержание Александра и в СУ СКР по Ленинградской области. Незадолго до релиза о раскрытии убийства там сообщили, что управление вообще не занимается этой историей…

Мужчину задержали по подозрению в убийстве Фото: СОЦСЕТИ

- Задержан бывший сожитель пропавшей, - спустя несколько часов признали в СУ СКР по Ленинградской области. - В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении и указал место сокрытия тела потерпевшей, которое находилось в воде в заброшенном доме в городе Кудрово.

Чуть позже следователи сообщили, что нашли и тело Анастасии. Однако пока утверждать, что обнаружили именно ее, они не могут.

- Еще официального опознания не было. Родителям следователи еще ничего не сообщали, - пояснила «КП» начальница Анастасии.

«НАСТЯ ЕЩЕ ЖИВА?»

Родственники Александра пытались пробиться к нему с адвокатом сначала до официального объявления о его задержании, а потом после. При этом, несмотря на признание, адвоката семьи к Александру так и не пустили.

- Человека двое суток допрашивали, а нам говорили, что его у них нет, - поделилась с «КП-Петербург» мать Александра. – Я думаю, что его заставили дать показания, чтобы закрыть дело. Он невиновен, все сшито белыми нитками. Адвоката к нему не пустили до сих пор! Я вообще считаю, что Настя еще, может быть, жива. Надо ее искать.

Следователи обнаружили труп, но не опознали его Фото: СКР

Тем временем мать самой Анастасии сейчас почти не общается с журналистами. Коллеги ее дочери организовали для семьи сбор денег на похороны и воспитание детей, оставшихся без мамы.

- Да, я подписывала бумагу о сборе денег, - подтвердила «КП-Петербург» мать Анастасии Людмила.

- Вам нужна какая-то еще помощь?

- Нет, спасибо. Сейчас рядом со мной родственники, они мне помогают.

В ближайшее время суд должен решить, отправить ли она Александра под арест. Мужчине грозит до 15 лет колонии. К слову, у него от первого брака тоже осталось двое детей.

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