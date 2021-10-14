Утопил тело в воде в подвале: Экс-муж рассказал, как убивал мать троих детей, пропавшей в Кудрово

Стало известно, где находится тело убитой многодетной матери в Кудрово.

Бывший муж признался в убийстве матери троих детей, пропавшей в Кудрово. 23-летнюю Анастасию разыскивали с 9 октября, к поискам подключили волонтеров. Оказалось, что последним ее видел бывший сожитель. По его первым словам, он просто разругался с девушкой и высадил ее у лесопарка.

Затем экс-муж пропал в след за Анастасией. Родственники не могли найти его двое суток. Им сообщили, что не знают, где он. Они считали, что его задержали. Но следователи это отрицали. За несколько часов до сообщения о том, что преступление раскрыто в СУ СКР по Ленобласти сообщили СМИ, что вообще не занимаются этим делом.

Однако потом следователи сообщили, что мужчина все-таки был задержан. И даже признался, что расправился с Анастасией. Близкие задержанного сообщили, что будут писать заявление в прокуратуру из-за отказа сообщить им достоверную информацию. Как сообщается, расследование ведется во Всеволожском районе в Кудрово. Тем временем, мужчине готовятся избрать меру пресечения, вероятно, его отправят в СИЗО.

- В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении и показал место, где спрятал тело потерпевшей. Оно находилось в воде в заброшенном доме в городе Кудрово. Подтверждение личности погибшей будет после проведения судебно-медицинской экспертизы, - передают силовики.

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