«Успели сыграть три песни»: Полиция остановила концерт Васи Обломова в Санкт-Петербурге

Полиция остановила концерт Васи Обломова в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/vasyaoblomov

Вася Обломов пожаловался в соцсетях на то, что его концерт в Санкт-Петербурге прервала полиция. Сам автор хита «Еду в Магадан» причин остановки мероприятия не знает. Не исключено, что виной тому несогласованность выступления с властями города во время пандемии коронавируса. В Северной столице как раз резко выросла заболеваемость инфекцией, а Смольный раздумывает над введением QR-кодов для допуска в общественные места, в том числе на массовые мероприятия.

Примечательно, что за несколько часов до начала концерта Обломов срочно уведомил подписчиков, что его выступление переносится из клуба «Время N» в «Aurora Concert hall» на Пироговской набережной. Первая площадка так и указала на входных дверях, что перенос связан с ограничениями по коронавирусу. Однако и второй клуб проработал недолго.

Зрители концерта относились к отмене с пониманием, никто не бунтовал. Фото: СОЦСЕТИ

- Только что в Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт. Концерт запретили. Мы успели сыграть три песни, - сообщил Вася Обломов в своем Twitter.

Как рассказал «КП-Петербург» один из зрителей сорванного концерта Данила, аудитория музыканта отнеслась с пониманием к происходящему, никто не свистел и не выкрикивал гадости. Наоборот, народ аплодировал певцу. На танцполе никто не плясал, все расселись на стульях согласно мерам безопасности.

- Организатор пошептал на ушко Васе, Вася сказал, что пришла полиция, мол, надо несколько минут обсудить ситуацию, а через 5 минут вышел на сцену, и сказал, что не может продолжить выступление, поскольку приехали представители сразу нескольких надзорных ведомств, - сообщил «Комсомолке» очевидец.

Возможно, в гости к организатору пришли из Роспотребнадзора. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

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