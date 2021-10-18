Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2021 года: Переход на дистанционную работу, запрет массовых мероприятий для детей и QR-коды

Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В связи с большим ростом заболевших, губернатор Александр Беглов ввел новые коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2021 года. Теперь жизнь горожан снова изменится. Многие снова уйдут на дистанционную работу, детей не пустят в театры и цирки, а поесть в кафе можно будет только при наличии QR-кода. Рассказываем, что изменится в Петербурге с 1 ноября.

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА

С 1 ноября индивидуальные предприниматели в Санкт-Петербурге будут обязаны перевести да дистанционный режим работы всех работников старше 60 лет. Требование не коснется тех у кого есть QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.

С 1 ноября по 3 ноября на дистанционную работу будут переведены все сотрудники исполнительных органов государственной власти Петербурга, кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти.

Тоже самое рекомендуется сделать всем работодателям Северной столицы.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИТИЯ

С 1 ноября в Петербурге сокращается количество посетителей для массовых мероприятий, которые проводятся без согласования, с 75 до 40 человек. Для всех остальных потребуются QR-коды.

Также запрещается устраивать организованный поход групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки.

QR-код

Обязательные QR-коды будут действовать практически во всех общественных местах, включая бассейны, магазины и кафе. Исключение только для продуктовых магазинов, аптек, а также общепита на вокзалах и аэропортах. Более подробно о правилах можно прочитать в материале по ссылке.

Кроме того, все введенные ранее ограничения продлеваются до 28 ноября.

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