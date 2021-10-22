Суд рассмотрит продление ареста жене рэпера Картрайта Марине Кохал

Новое заседание по делу об убийстве Энди Картрайта состоится 27 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский городской суд 22 октября 2021 года зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде ареста для Марины Кохал, жены рэпера Энди Картрайта, которого она расчленила. Вот уже больше года тянется разбирательство по делу об убийстве музыканта, настоящее имя которого Александр Юшко.

- Судебное заседание назначено на 27 октября 2021 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Следствие требует, чтобы Кохал, которая обвиняется в убийстве рэпера, оставили в СИЗО еще до 30 января 2022 года, то есть уже до 18 месяцев. Ранее Марина и ее адвокаты просили отказать следствию и избрать домашний арест. Дело в том, что за год предварительного расследование не было найдено подтверждения того, как именно Кохал убила Картрайта. Следствием было представлено заключение экспертизы, в котором отсутствует указание на причину смерти. Сама же Кохал признается в том, что расчленила супруга, которого нашла уже мертвым. Она утверждает, что тот умер от передозировки наркотиков. А она хотела лишь выставить все так, что он пропал, чтобы за ним не закрепилась дурная слава наркомана.

Напомним, что останки рэпера были найдены 29 июля 2020 года в квартире на Невском проспекте, где Кохал, Картайт и их маленький сын проживали вместе. Первичная экспертиза не нашла в крови Картрайта следов наркотиков, поэтому жена заявила, что могла перепутать с сердечным приступом[

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