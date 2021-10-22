Матильда Шнурова продала квартиру, в которой жила вместе с Сергеем Шнуровым

Матильда Шнурова продала квартиру в центре Петербурга, доставшуюся ей после развода
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Матильда Шнурова окончательно распрощалась с прошлым. Только на днях она закрыла свой ресторан Bio My Bio, который проработал на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге полтора года. Так, теперь и продала квартиру на набережной Крюкова канала, где почти восемь лет прожила с бывшим мужем, лидером группы "Ленинград" Сергеев Шнуровым. Прощальные "сторис" она опубликовала в своем Instagram.
- Прощание с любимой квартирой, в которой провела почти восемь лет. Пока, любимые окна, - написала Матильда.
Роскошная квартира в доме 14 по Крюкову каналу, который также известен как Дом Веге, была выставлена на продажу еще в 2018 году, практически сразу после развода пары. Площадь апартаментов 150 квадратных метров. Точная цена на такую квартиру неизвестна, но в среднем оценивается в 50-70 млн рублей, а может и больше того, с учетом дорогой отделки и мебели, которые там остались.
Пара была в браке восемь лет
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Также Матильда опубликовала пост, в котором рассказала о том, что обожает избавляться от вещей.
- Как я люблю, когда пространство освобждено от всего, что не имеет к настоящему никакого отношения. И какая отличная практика - переезд, - рассказала Шнурова.
Возможно, бывшая жена музыканта намекает на то, что собирается уезжать из Петербурга в Москву, однако конкретно ничего об этом не говорит.
Матильда и Сергей Шнуровы пробыли в браке с 2010 по 2018 годы. После развода музыкант оставит бывшей жене квартиру, машины и бизнес, а сам вскоре женился на дочери уральского миллиардера Ольге Абрамовой.
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