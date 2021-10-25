Как будут работать театры и музеи в Петербурге во время локдауна Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга ввели в городе локдаун. Однако некоторые заведения, как например театры и музеи, работать будут, но не для всех. Рассказываем, как будут работать музеи и театры в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года .

РАБОТА ТЕАТРОВ И МУЗЕЕВ

С 30 октября и по 7 ноября в Санкт-Петербурге закрываются почти все места культурного досуга, кроме музеев и театров. Об этом говорится в постановлении правительства. Вице-губернатор Борис Пиотровский пояснил, как можно будет попасть на выступление или выставку.

- Театры будут работать с помощью QR-кодов, а музеи по электронным билетам, покупка которых предполагает предварительную запись. Также можно будет попасть на мероприятия, на которые уже куплены билеты, - рассказал Пиотровский.

Уточним, что QR-коды понадобятся и для посещения театра, и музея. Принимаются QR-коды, которые получены после полного прохождения вакцинации, после перенесенной болезни, если прошло не более полугода, а также и справка о медицинском отводе от вакцинации.

Так, для посещения музея придется купить электронный билет заранее на определенный день и время посещения. В противном случаев, прийти просто так в музей не получится. На входе, кроме билета, нужно будет предъявить QR-код.

Точно также и с театрами. На входе посетитель должен будет показать QR-код.

Добавим, что требование QR-кодов не распространяется только на детей и подростков до 18 лет.

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