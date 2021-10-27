Следствие выдвинуло новую версию убийства Энди Картрайта - рэпера задушили

Следователи проверяют - не задушили ли рэпера Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге судмедэксперты продолжат ломать голову над причиной смерти рэпера Энди Картрайта. Расчлененное тело музыканта уже больше года лежит в морге, а узнать - что именно стало причиной его смерти экспертам так и не удалось. Жена Александра Юшко (настоящее имя рэпера - прим.ред.) Марина Кохал утверждает, что застала мужа мертвым в комнате, когда он писал новый трек. Рядом с ним супруга, по ее словам, обнаружила шприц. Из-за этого она подумала, что Картрайт скончался от передозировки. Она решила сохранить добрую память о супруге и не сообщать о его пагубной привычке фанатам. Вместо этого она расчленила тело на 15 частей и расфасовала его по мешкам. Однако избавиться от останков она так и не решилась. Спустя несколько дней Марина заявила о смерти рэпера в полицию.

Следователи не верят в версию Марины Кохал и уже год пытаются доказать, что она убила рэпера. Мотивом называют ревность. Силовики нашли и допросили любовницу Картрайта, которая утверждает, что он планировал уйти из семьи. Однако ему мешал общий с Кохал ребенок. Силовики также указывают, что Марина все тщательно спланировала, вплоть до того, что постирала органы своего мужа в стиральной машинке, а затем замыла квартиру уксусом.

Марина Кохал свою вину отрицает Фото: СОЦСЕТИ

Как бы там ни было, а эксперты так и не смогли ответить на вопрос - что стало причиной смерти рэпера. В его волосах нашли следы наркотиков, однако эксперты не знают, могли ли они быть причиной смерти.

При этом поначалу следствие зацепилось за глаз рэпера. Его исследование показало, что он был в коме. Такой вывод следует из того, что у музыканта была понижена глюкоза. Следствие вменяло Марине Кохал убийство с помощью введения инсулинового препарата. Позже эксперты нашли также рану на животе у рэпера, считая, что был удар ножом. Но эта версия не подтвердилась.

Теперь следователи заказали новую экспертизу (текст есть в распоряжении "КП-Петербург"). Силовики поставили перед экспертами два вопроса - мог ли рэпер из-за инсулинового препарата впасть в кому/получить интоксикацию. И второй вопрос, могла ли смерть рэпера наступить в коме, когда ему перекрыли дыхательные пути. Иными словами следователи спрашивают - не задушили ли его?

Тело Картрайта уже больше года в морге Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, следствие назначило еще и автороведческую экспертизу, чтобы доказать, что Кохал после смерти мужа писала его друзьям с его страницы в соцсети. Сама Кохал ранее это не отрицала. Однако среди вопросов следствия к экспертам - по тексту сообщений Кохал определить в каком психоэмоциональном состоянии она находилась, когда писала текст.

Новые вопросы к экспертам следователи представили суду в качестве основания того, почему Кохал нужно продлить арестю В СИЗО она уже больше года.

Просьбу следователей суд рассматривает 27 ноября. У самих адвокатов Марины Кохал новые вопросы и версии следователей вызвали лишь иронию.

Кохал сейчас в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ

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