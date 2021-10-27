Основатель Versus Battle Ресторатор жестко отреагировал на освобождение из СИЗО Марины Кохал

Ресторатор жестко отреагировал на освобождение из СИЗО Марины Кохал. Фото: СОЦСЕТИ.

Освобождение из СИЗО Марины Кохал 27 октября шокировало не только саму обвиняемую в убийстве мужа Энди Картрайта, но и близких музыканта. Отпустили Кохал, так как следствие по делу Картрайта затянулось, и причину его смерти так и не установили. Основатель Versus Battle Александр Тимарцев (многие его знают как Ресторатора), друг расчлененного рэпера, жестко отреагировал на эту новость.

- Было ожидаемо. Это импотенция нашего правосудия. Получается, что у нас судебный прецедент. Можно разрезать людей, если не доказано, что ты убил. А потом просто говоришь: «человек был мертв, я разрезал его», - высказался в разговоре с журналистом «КП-Петербург» Александр Тимарцев. – Я очень расстроился, что это произошло. Надеюсь, что судьба сделает свое дело...

Ресторатор был знаком с Энди с 2013 года. Знал лично и Кохал. Даже бывал у пары в гостях. Ранее Тимарцев рассказывал, что у Марины была одержимость Энди, чувство собственности.

После смерти рэпера его друзья, в том числе и Ресторатор, организовали концерт. Вырученные деньги отправили маме Энди, которая живет в Украине. Как рассказал «КП-Петербург» Тимарцев, с мамой убитого друга он не общается.

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