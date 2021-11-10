Обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге для людей с хроническими заболеваниями: Кому надо привиться и до какого числа

Обязательная вакцинация введена для горожан с хроническими заболеваниями в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером 9 ноября 2021 года Роспотребнадзор Северной столицы выпустил новое постановление, по которому введена обязательная вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге для людей с хроническими заболеваниями. Тем, кто еще не успел сделать прививку, придется поторопиться, так как завершить цикл необходимо до 15 января 2022 года. Рассказываем обо всем подробно.

Обязательная вакцинация введена для горожан с хроническими заболеваниями, в том числе болезнями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, сахарным диабетом и ожирением. Первая прививка должна быть сделана до 15 декабря 2021 года, вторая - до 15 января 2022 года. Также допускается вакцинация однокомпонентным препаратом.

КОМУ ТОЖЕ НАДО ПРИВИТЬСЯ

- работникам предприятий промышленности, производства, перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры

- сотрудникам аэропорта Пулково, организаций, работающих на его территории, даже персонал авиакомпаний

- сотрудником Большого порта и пассажирского порта города

- студентам старше 18 лет, направленных на прохождение практики вне подразделений вуза или колледжа;

- лицам старше 60 лет.

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